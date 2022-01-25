Бизнес
Перейти к списку новостей
Сегодня 11:23
Просмотров: 134

Особенности iPhone 13 Pro

Не так давно корпорация Apple представила новинку на рынке смартфонов, выпустив iPhone 13 Pro. Гаджеты данной марки уже давно смогли завоевать любовь многих ценителей качества, а каждая новая модель является более усовершенствованной и удобной в использовании.  iPhone 13 Pro выполнен в различных цветовых вариациях и обладает разным уровнем оперативной памяти. 

Характеристика модели

Apple iPhone 13 Pro отличается от предыдущей модели уменьшенным вырезом на дисплее, а на экране располагается специальное защитное стекло Ceramic Shield. При изготовлении данной модели использовалась надежная нержавеющая сталь. В этом гаджете встроена защита от попадания воды и пыли. iPhone 13 Pro позволяет владельцу погружаться под воду вместе с телефоном до 6 метров и находиться под водой на протяжении 30 минут. Программные характеристики iPhone 13 Pro:

  • ОС IOS15;
  • сенсорный экран, разрешение которого составляет 2532*1170;
  • разрешение видео — 4К;
  • наличие сверхширокоугольной, широкоугольной и телефото камер. 

Усовершенствованная камера способна поддерживать фотосъемку на расстоянии всего 2 см. Теперь можно с легкостью рассмотреть даже самые маленькие детали на фото. В новой модели гаджета доступна не только макросъемка, но и видеосъемка. С iPhone 13 Pro теперь можно даже фотографировать в темноте, получая качественные и яркие фотографии. 

Отличия модели

Разработчики iPhone 13 Pro позаботились о том, чтобы время работы новой модели существенно увеличилось в отличие от предыдущих. Стоит отметить, что заряд на iPhone 13 Pro может продержаться до нескольких дней, при условии умеренного использования. 

Смартфон оснащен специальной технологией с универсальным доступом, благодаря чему его могут с легкостью использовать люди с нарушениями слуха, зрения и даже координации движений. iPhone 13 Pro поддерживает сразу 2 сим-карты — nano и e-SIM.

Особенности iPhone 13 Pro

Apple iPhone 13 Pro представлен всего в 4 цветовых вариациях:

  • золотой; 
  • голубой;
  • графитовый;
  • серебристый;

Покупка iPhone

Уже сейчас вы можете приобрести айфон 13 про по выгодной цене. В данном магазине представлен большой выбор моделей в разнообразном цветовом исполнении и разным уровнем оперативной памяти. Чтобы стать обладателем новенького iPhone 13 Pro, необходимо посетить сайт, выбрать понравившуюся модель и добавить товар в корзину. Отправка телефонов совершается по всей Украине. 

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Загрузка...
Январь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 