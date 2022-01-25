Особенности iPhone 13 Pro

Не так давно корпорация Apple представила новинку на рынке смартфонов, выпустив iPhone 13 Pro. Гаджеты данной марки уже давно смогли завоевать любовь многих ценителей качества, а каждая новая модель является более усовершенствованной и удобной в использовании. iPhone 13 Pro выполнен в различных цветовых вариациях и обладает разным уровнем оперативной памяти.

Характеристика модели

Apple iPhone 13 Pro отличается от предыдущей модели уменьшенным вырезом на дисплее, а на экране располагается специальное защитное стекло Ceramic Shield. При изготовлении данной модели использовалась надежная нержавеющая сталь. В этом гаджете встроена защита от попадания воды и пыли. iPhone 13 Pro позволяет владельцу погружаться под воду вместе с телефоном до 6 метров и находиться под водой на протяжении 30 минут. Программные характеристики iPhone 13 Pro:

ОС IOS15;

сенсорный экран, разрешение которого составляет 2532*1170;

разрешение видео — 4К;

наличие сверхширокоугольной, широкоугольной и телефото камер.

Усовершенствованная камера способна поддерживать фотосъемку на расстоянии всего 2 см. Теперь можно с легкостью рассмотреть даже самые маленькие детали на фото. В новой модели гаджета доступна не только макросъемка, но и видеосъемка. С iPhone 13 Pro теперь можно даже фотографировать в темноте, получая качественные и яркие фотографии.

Отличия модели

Разработчики iPhone 13 Pro позаботились о том, чтобы время работы новой модели существенно увеличилось в отличие от предыдущих. Стоит отметить, что заряд на iPhone 13 Pro может продержаться до нескольких дней, при условии умеренного использования.

Смартфон оснащен специальной технологией с универсальным доступом, благодаря чему его могут с легкостью использовать люди с нарушениями слуха, зрения и даже координации движений. iPhone 13 Pro поддерживает сразу 2 сим-карты — nano и e-SIM.

Apple iPhone 13 Pro представлен всего в 4 цветовых вариациях:

золотой;

голубой;

графитовый;

серебристый;

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Новости портала «Весь Харьков»