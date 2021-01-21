Особливості проведення державної реєстрації бізнесу за заявами в електронній формі

Впродовж останніх років процедура державної реєстрації бізнесу зазнає постійного реформування. На сьогоднішній час стає актуальним здійснення державної реєстрації за допомогою електронних ресурсів. Як же відбувається вказана процедура за допомогою цифровізації?

Відповідно до розділу ІV Порядку державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, що не мають статусу юридичної особи, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 09.02.2016 N359/5, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 09.02.2016 за N200/28330, заява в електронній формі подається за умови підписання її заявником з використанням засобів електронної ідентифікації з високим рівнем довіри та у випадках, передбачених законом, за умови оплати послуг за державну реєстрацію в повному обсязі.

Заява в електронній формі подається заявником з долученням до неї оригіналів документів для державної реєстрації в електронній формі, передбачених законом.

У випадку, якщо відповідно до закону для державної реєстрації передбачено подання нотаріально посвідченого документа та/або документа, що підтверджує реєстрацію юридичної особи - нерезидента в країні її місцезнаходження, та/або нотаріально засвідченої копії документа, що посвідчує особу, яка є кінцевим бенефіціарним власником юридичної особи, до заяви долучаються електронні копії таких документів, виготовлені шляхом сканування з накладенням кваліфікованого електронного підпису заявника.

Заява та документи для державної реєстрації в електронній формі мають відповідати вимогам, встановленим Законами України "Про електронні документи та електронний документообіг" та "Про електронні довірчі послуги".

Плата за надання адміністративних послуг здійснюється заявником через Інтернет з використанням платіжних систем та/або програмних засобів Єдиного державного вебпорталу електронних послуг. Документ про сплату адміністративного збору не подається, якщо така сплата зафіксована за допомогою програмних засобів зазначеного вебпорталу.

Заява в електронній формі реєструється в Єдиному державному реєстрі за допомогою програмних засобів його ведення з додаванням документів для державної реєстрації, поданих в електронній формі. За результатом реєстрації заяви заявнику надається код доступу до результатів розгляду відповідних документів.

Моментом прийняття заяви та документів для державної реєстрації в електронній формі вважається дата і час реєстрації заяви у Єдиному державному реєстрі. Реєстрація заяв в електронній формі проводиться в порядку черговості їх надходження, у тому числі з урахуванням заяв, що подаються в паперовій формі. Заява та документи для державної реєстрації в електронній формі, документи та/або відомості, сформовані державним реєстратором за допомогою програмних засобів ведення Єдиного державного реєстру під час державної реєстрації, зберігаються в електронній формі у цьому реєстрі.

На підставі п.4 Порядку функціонування порталу електронних сервісів юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, що не мають статусу юридичної особи, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 23.03.2016 №784/5, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 23.03.2016 за № 427/28557, портал електронних сервісів забезпечує:

1) без реєстрації користувача на порталі електронних сервісів:

- безоплатний доступ до відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань (далі – Єдиний державний реєстр), які актуальні на момент запиту, необхідних для видачі документів дозвільного характеру та ліцензій, а також про видані документи дозвільного характеру та ліцензії, для укладення цивільно-правових договорів;

- безоплатний доступ до основних відомостей про громадські формування, що не мають статусу юридичної особи, які актуальні на момент запиту;

- безоплатний доступ до результатів надання адміністративних послуг у сфері державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, що не мають статусу юридичної особи, у тому числі виписки та установчих документів юридичної особи, шляхом їх пошуку за кодом доступу;

2) за умови реєстрації користувача на порталі електронних сервісів:

- створення персонального кабінету юридичної особи, іншої організації та фізичної особи – підприємця (далі – персональний кабінет);

- подання документів в електронній формі для державної реєстрації;

- перегляд стану розгляду поданих документів та інформування заявника в обраний ним спосіб про проходження етапів розгляду відповідних документів;

- подання документів в електронній формі для ліцензування видів господарської діяльності, отримання документів дозвільного характеру;

- отримання витягу з Єдиного державного реєстру у електронній формі, в тому числі з установчими документами юридичної особи, актуальними на дату отримання такого витягу;

- доступ учасника, керівника юридичної особи до інформації про факт подання або прийому документів, поданих для проведення реєстраційних дій щодо такої юридичної особи;

3) доступ державних органів, у тому числі судів, органів Національної поліції, органів прокуратури, органів Служби безпеки України, а також органів місцевого самоврядування та їх посадових осіб (далі – доступ державних органів) до відомостей з Єдиного державного реєстру;

4) оприлюднення для вільного доступу повідомлення про рішення щодо припинення юридичної особи на підставі внесених до Єдиного державного реєстру даних про перебування юридичної особи у процесі припинення, у тому числі даних про рішення щодо припинення юридичної особи, відомостей про комісію з припинення (ліквідатора, ліквідаційну комісію тощо) та про строк, визначений засновниками (учасниками) юридичної особи, судом або органом, що прийняв рішення про припинення юридичної особи, для заявлення кредиторами своїх вимог;

5) взаємодію із заявником у форматі "запитання - відповідь" (з можливістю вибору інтерфейсу українською або англійською мовою);

6) формування цифрового коду модельного статуту, на підставі якого діє юридична особа (якщо модельний статут є багатоваріантним), за алгоритмом, визначеним у додатку до вказаного вище Порядку.

У кожного українця є можливість замовити ряд послуг не виходячи з дому за допомогою Єдиного державного веб-порталу електронних послуг “Портал Дія”. Це повністю прозора автоматизована система взаємодії людей та держави, доступна для кожного громадянина. Функціонування Єдиного державного порталу електронних послуг Дія регулюється Положенням, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України «Питання Єдиного державного вебпорталу електронних послуг та Єдиного державного порталу адміністративних послуг» від 4 грудня 2019 року №1137.

Нагадаємо, що 24 лютого 2020 року було впроваджено послуги з оформлення онлайн документів для державної реєстрації, сформованих та поданих через Єдиний державний веб-портал електронних послуг «Портал Дія».

Для отримання послуги на Порталі Дія необхідно мати електронний підпис, також можна авторизуватися за допомоги сервісу id.gov.ua.

Послуги Єдиного державного веб-порталу електронних послуг «Портал Дія» можна отримати на офіційному веб-сайті сервісу за посиланням: https://diia.gov.ua/.

Слід зазначити, що відповідно до підпункту 4 пункту 3 наказу Міністерства юстиції України від 18.11.2016 №3268/5 «Про затвердження форм заяв у сфері державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 18.11.2016 за №1500/29630, заяви у сфері державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, що подаються в електронній формі, формуються програмними засобами у довільній формі, придатній для сприйняття їх змісту, відповідно до відомостей, передбачених для кожного виду заяв, відповідно до затверджених цим наказом форм.

Перелік послуг, у сфері державної реєстрації бізнесу, що доступні на Єдиному державному веб-порталі електронних послуг «Портал Дія»:

СТВОРЕННЯ БІЗНЕСУ:

-Послуги

-Відкриття ФОП

-Внесення змін про ФОП

-Закриття ФОП

-Реєстрація ТОВ на підставі модельного статуту

-Перехід юридичної особи на діяльність на підставі модельного статуту.

Звертаємо увагу, що на Порталі Дія доступні такі зміни інформації про ФОП: внесення змін до громадянства, видів економічної діяльності, контактної інформації фізичної особи-підприємця.

Внести зміни до номеру платника податків (паспортних даних), прізвища, ім'я, по батькові, місця проживання/місцезнаходження наразі доступно тільки офлайн.

Впродовж 2020 року через Єдиний державний веб-портал електронних послуг «Портал Дія» було подано більше 55 тисяч заяв у сфері державної реєстрації бізнесу на території Харківської, Донецької та Луганської областей.

З них:

1. Для державної реєстрації ФОП – 21 500;

2. Для державної реєстрації змін про ФОП – 18 300;

3. Для державної реєстрації припинення ФОП – 14 300;

4. Для державної реєстрації ТОВ на підставі модельного статуту – 980;

5. Державна реєстрація переходу юридичної особи на діяльність на підставі власного установчого документа або модельного статуту – 126.

Управління державної реєстрації Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Харків)

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