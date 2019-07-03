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От Коломойского требуют 200 миллионов морального ущерба за интервью

От Коломойского требуют 200 миллионов морального ущерба за интервью

Граждане США Игорь Фруман и Лев Парнас, которые являются клиентами личного адвоката Трампа Рудольфа Джулиани, подали в Украине иск в суд на олигарха Игоря Коломойского с требованием компенсации 200 миллионов гривен морального ущерба после интервью, в котором он назвал их "аферистами".

Об этом сообщают "Схемы".

"Слова Коломойского в интервью о том, что Фруман и Парнас является "аферистами" и "находятся под расследованием США", а также "собирают с людей деньги под предлогом знакомства с Джулиани, который является адвокатом президента США Трампа", навредили чести, достоинству и деловой репутации двух граждан Америки, которые являются "важными бизнесменами в своей стране", - говорится в исковом заявлении в Голосеевский районный суд, которое предоставила адвокат Алина Самарец.

Кроме этого, отдельные фразы олигарха расценили как угрозы жизни и здоровью, в связи с чем Фруман и Парнас написали соответствующие заявления в правоохранительные органы Украины и по рекомендации защиты "вынуждены были оставить свои дела в Украине и уехать в США".

Фруман и Парнас просят суд признать недостоверной информацией относительно "аферистов" и "сбора денег" и взыскать с Коломойского в качестве компенсации за моральный ущерб 200 млн гривен.

"Мои клиенты приоритетом ставят именно опровержение информации и защиту своего имени, а относительно морального вреда, то они приняли совместное решение всю сумму морального вреда передать народу Украины", - рассказала "Схемам" адвокат Алина Самарец.

Сам олигарх сказал, что не будет комментировать ситуацию, чтобы "не расценили как попытку повлиять на суд".

Напомним:

Граждане США Игорь Фруман и Лев Парнас, которые являются клиентами адвоката Дональда Трампа Рудольфа Джулиани написали заявление в правоохранительные органы Украины на Игоря Коломойского после его интервью, в котором олигарх назвал их "аферистами" и пообещал "вывести на свет божий".

17 мая в интервью программе Радио Свобода "Схемы" Коломойский назвал аферистами двух американцев - Льва Парнаса и Игоря Фрумана, которые "собирают с людей деньги", прикрываясь связями с Джулиани.

16 мая в Украину из Израиля прилетел олигарх Игорь Коломойский. Он не был в Украине с июня 2017 года и заявил, что приехал прожить в Украине ближайшие пять лет..

В интервью программе "Схемы" Коломойский заявил, что ФБР, возможно, и ведет расследование в отношении него, но оно ничем не закончится, потому что он "ничего противозаконного на территории США, ЕС или Украины не совершал".

Ранее издание The Daily Beast со ссылкой на 3 источники сообщило, что ФБР ведет расследование против олигарха Игоря Коломойского.

Издание также отмечает, что Игоря Коломойского "обвиняли в заказных убийствах" (в 2015 году), а теперь считают покровителем кандидата в президенты, комика Владимира Зеленского.

Федеральное бюро расследований страны "не подтверждает и не отрицает существование какого-либо расследования" против олигарха Игоря Коломойского относительно возможных финансовых преступлений, включая отмывание средств.

10 мая персональный адвокат американского лидера Рудольф Джулиани заявил, что планирует ехать в Украину, чтобы уговорить новоизбранного президента страны Владимира Зеленского не прекращать расследование дел, в которых заинтересован Дональд Трамп. Он также собирался рассказать Зеленскому, что знает о людях из его окружения.

Позже Джулиани отменил визит, заявив, что он бы оказался в "среде людей, которые являются врагами президента, а в некоторых случаях и врагами Соединенных Штатов".

Среди таких людей он назвал нардепа Сергея Лещенко.

Сам Лещенко заявил, что генпрокурор Украины Юрий Луценко дезинформировал Джулиани, чтобы остаться на своей должности.

Источник: epravda.com.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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Темы: суд, США

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