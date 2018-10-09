От крупного бизнеса городу поступило более миллиарда гривен

За 9 месяцев 2018 года плательщики налогов Харьковского управления Офиса крупных плательщиков налогов ГФС обеспечили поступления в местный бюджет 1 млрд. 222 млн. грн. налогов и сборов.

Об этом сообщили в пресс-службе Офиса налогоплательщиков.

Как сообщила и.о. начальника Харьковского управления Татьяна Самойленко, это на 114,7 млн. грн., или на 10,4 % больше поступлений, чем за аналогичный период прошлого года.

Основным источником поступлений в местный бюджет является налог на доходы физических лиц. С начала текущего года фактически поступило 775,7 млн. грн. этого налога. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года уплата выросла на 112 млн. грн. или на 16,9 %.

Также, в местный бюджет с начала года поступило:

214,7 млн. грн. платы за землю,

121 млн. грн. налога на прибыль предприятий,

18 млн. грн. налога на недвижимое имущество, отличное от земельного участка и прочее.

В частности, в сентябре текущего года крупный бизнес уплатил в местный бюджет 144 млн. грн. платежей (на 25 млн. грн., или на 21% больше, чем в сентябре 2017 г.), из них:

100 млн. грн. налога на доходы физических лиц (+22,6 млн. грн., или +29,1%),

28,7 млн. грн. платы за землю (+ 2,4 млн. грн., или +9,2%)

и прочее.

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