От крупного бизнеса Харькова в Государственный бюджет поступило более 23,5 миллиардов гривен

За четыре месяца 2021 года крупные предприятия, которые обслуживаются в Северном межрегиональном управлении ГНС по работе с крупными плательщиками налогов, заплатили в Государственный бюджет более 23,5 млрд. грн., из них 6,6 млрд. грн. - в апреле. Об этом сообщила начальник Межрегионального управления Галина Феденко.

По сравнению с аналогичным периодом 2020 года сумма уплаченных налогов увеличилась на 2,1 млрд. грн. (или на 10%).

Как отметила Галина Феденко, среди основных бюджетоформирующих платежей в госбюджет было уплачено:

- 13,2 млрд. грн. акцизного налога с произведенных подакцизных товаров;

- 5,1 млрд. грн. налога на добавленную стоимость с произведенных в Украине товаров;

- 2,6 млрд. грн. акцизного налога с ввезенных подакцизных товаров (больше в 3,2 раза);

- 2,3 млрд. грн. налога на прибыль предприятий (больше в 2 раза).

Кроме того, от крупных работодателей Харьковского региона поступило 300 млн. грн. налогов и сборов с физических лиц, что на 12,2% больше, чем было уплачено за такой же период прошлого года.

Среди предприятий Харьковского региона, которые обслуживаются в управлении, больше всех в І квартале уплатили ЧАО «Филип Моррис Украина, АК «Харьковоблэнерго», КП «Харьковводоканал», КП «Харьковские тепловые сети», ООО «ЛВЗ «Прайм», АТ «Турбоатом», Региональный филиал «Южная железная дорога» ПАО «Украинская железная дорога», ООО «Укрвыбухтехнология», ПАО «ФЭД».

Кроме того, в Северном межрегиональном управлении ГНС по работе с крупными плательщиками налогов сообщили о возможности самостоятельной уплаты в бюджет суммы НДС лицом, которое своевременно не зарегистрировалось плательщиком НДС.

Так, в соответствии с нормами Налогового кодекса Украины любое лицо, которое подлежит обязательной регистрации в качестве плательщика НДС (то есть если общая сумма от осуществления операций по поставке товаров/услуг, подлежащих налогообложению, начисленная (уплаченная) такому лицу в течение последних 12 календарных месяцев совокупно превышает 1 000 000 гривен без НДС, кроме единщиков I - III групп), подает в контролирующий орган по своему местонахождению (месту жительства) регистрационное заявление не позднее 10 числа календарного месяца, следующего за месяцем, в котором впервые достигнут объем налогооблагаемых операций.

Право на начисление налога и составление налоговых накладных согласно Налоговому кодексу предоставляется исключительно лицам, зарегистрированным как плательщики налога. Следовательно, лицо, которое не подало своевременно заявление на регистрацию плательщиком НДС, но при этом подлежало обязательной регистрации, не имеет возможности самостоятельно уплатить в бюджет сумму налога, начисленную до момента его регистрации в качестве плательщика НДС.

Агентство Телевидения Новости