От крупного бизнеса Харькова в социальные фонды поступило 4 миллиарда гривен

За семь месяцев 2021 года крупный бизнес, который обслуживается в Северном межрегиональном управлении ГНС по работе с крупными плательщиками налогов, уплатил почти 4 млрд. грн. единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование.

«Это на 370 млн. грн. или на 10,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года», - сообщил заместитель начальника межрегионального управления Валерий Любичев.

В частности, в июле 2021 года уплачено 642 млн. грн. этого взноса, что на 73,5 млн. грн. (на 13%) больше по сравнению с июлем прошлого года и на 40 млн. грн. (на 6,8%) больше, чем в июне текущего года.

Кроме того, в Межрегиональном управлении сообщили, что Кабинет Министров Украины постановлением от 04.08.2021 г.. №850 внес изменения в Порядок начисления и уплаты единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование за некоторые категории застрахованных лиц: дополнен перечень лиц, за которых государство платит страховые взносы, работоспособными родителями, усыновителями, опекунами, попечителями, приемными родителями, родителями-воспитателями, которые фактически осуществляют уход за ребенком с инвалидностью, ребенком, больным тяжелым перинатальным поражением нервной системы, тяжелым врожденным пороком развития и проч.

Поскольку постановление было опубликовано в «Урядовом курьере» №158 от 17.08.2021 г, обновленный Порядок начисления и уплаты ЕСВ действует с 17 августа.

Агентство Телевидения Новости