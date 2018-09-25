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От крупного бизнеса Харьковщины поступило более 180 миллионов гривен военного сбора

От крупного бизнеса Харьковщины поступило более 180 миллионов гривен военного сбора

За 8 месяцев 2018 года от предприятий, которые находятся на учете в Харьковском управлении Офиса крупных плательщиков налогов ГФС, в государственный бюджет поступило 187 млн. грн. военного сбора.

Об этом сообщили в Харьковском управлении Офиса крупных плательщиков налогов.

Как отметила начальник управления Галина Феденко, это на 16,7 млн. грн., или на 9,8% больше, чем за этот же период прошлого года.

В частности, в августе текущего года крупным бизнесом на оборону было уплачено 30 млн. грн., что на 41,3% больше, чем в августе прошлого года и на 31,3% больше, чем в июле текущего года.

Ставка сбора составляет 1,5% от объекта налогообложения.

В ведомстве напомнили, что непредставление или несвоевременное представление гражданами деклараций о доходах, влечет за собой предупреждение или наложение штрафа в размере от трех до восьми необлагаемых минимумов доходов граждан.

 

Агентство Телевидения Новости

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