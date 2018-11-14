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От крупного бизнеса Харьковщины в местный бюджет поступило более 1 миллиарда грн

От крупного бизнеса Харьковщины в местный бюджет поступило более 1 миллиарда грн

За 10 месяцев 2018 года поступления в местный бюджет от предприятий, которые находятся на учете в Харьковском управлении Офиса крупных плательщиков налогов  ГФС, составили 1 млрд. 370 млн. грн, передает пресс-служба налоговой.

Как сообщила начальник Харьковского управления Галина Феденко, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года уплата в местную казну выросла почти на 130 млн. грн., или на 10,4%.

Так с начала года в местный бюджет поступило:

налога на доходы физических лиц - 874 млн. грн. (+16,2%);

земельного налога - 245 млн. грн.;

налога на прибыль предприятий - 124 млн. грн. (+14%);

акцизного налога на розничную торговлю подакцизными товарами - 74 млн. грн. (+6%);

налога на недвижимое имущество, отличное от земельного участка - 25 млн. грн. (+38,1%).

В частности, в октябре текущего года в местный бюджет было уплачено 148,6 млн. грн. платежей, что на 14 млн. грн., или на 10,4% превышает уплату за октябрь прошлого года. Проведенный анализ показал, что прирост поступлений от крупного бизнеса в местный бюджет по сравнению с октябрем прошлого года произошел по таким основным налогам:

- по налогу на доходы физических лиц - на 10,8%;

- по налогу на недвижимое имущество, отличное от земельного участка - на 31%;

- по земельному налогу - на 18,4%.

Агентство Телевидения Новости

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