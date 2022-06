Отколовшаяся страна: западные компании покинули Россию, не попрощавшись

Они ушли, не попрощавшись. Россию покинули западные корпорации и компании, некоторые из которых только и ждали этого часа. Как сказал один из менеджеров немецкого концерна БМВ, пожелавший остаться инкогнито: "Они (русские) нас достали. Своими дикими законами, налогами и ограничениями. Санкции дали нам хороший повод свалить из России и больше туда никогда не возвращаться".

Из монстров западного бизнеса ушли:

Боинг, Аэробус, Дженерал Моторс, БМВ, Мерседес- Бенц, Фольксваген, Ауди, Порше, Бентли, Роллс-Ройс, Вольво, Рено, Тойота, Ниссан, Хонда, Пратт & Уитни, МакДональдс, Кока-Кола, Джонсон&Джонсон, Икея и далее по списку:

Marriott, США; Marks & Spencer, Великобритания; Nike, США; Starbucks, США; Fortum, Финляндия; концерн Siemens, Германия; Coty (Calvin Klein, Hugo Boss, Gucci, Max Factor и д.р.) Франция; AAK, Швеция; Valio, Финляндия; Essity (туалетная бумага Zewa, Libresse, Libero), Швеция; Toshiba, Япония; Teknos Group Oy, Финляндия ( лакокрасочные изделия); Henkel (Persil, Bref, Pril, Schwarzkopf, Syoss, Fa, Ceresit, клеи "Момент"), Германия; SAS, Штаты (программное обеспечение); Nokia, Финляндия; Intel, США; Tiffany, Нидерланды (алмазы из России); Geberit, Швейцария (сантехника); Carlsberg, Дания; Nestle, Франция; IHI, Япония (автозапчасти); Yokohama Rubber, Япония (шины); Arla, Дания (молочная продукция); AGC, Япония (стекло); Pirelli, Италия (шины); LG Electronics, Ю. Корея; Xerox, США; Eli Lilly, США (фармацевтика); Otis, Финляндия (лифты); Bosch, Германия ( бытовая техника); Michelin, Франция (шины); Ricoh, Япония (фотооборудование); Bayer и Pfizer, Германия (фармацевтика); Bridgestone, США (шины); ASUS, Япония ( компьютеры); Yamaha, Япония, (музыкальные инструменты); Ericsson, Швеция (телекоммуникации); Hewlett-Packard, США (компьютеры); PayPal, США (электронные платежи); Mars (Snickers, Twix, Bounty, Milky Way, Orbit) США; Swatch, Швейцария (часы); Cisco, США (программное обеспечение); банк JP Morgan Chase, США; John Deere, США (сельскохозяйственная техника); eBay, США (онлайн продажи); Deutsche Bank, Германия; Herbalife, США; British American Tobacco (Dunhill, Kent, Lucky Strike, Pall Mall, Rothmans); США, Western Union, США (денежные переводы); Mitsubishi Electric, Япония ( электроника); Iveco, Италия (грузовики); Amazon, США (покупки онлайн); Sony, Япония; Hugo Boss, США; Rolex, Швейцария; PepsiCo, США; Continental, США (шины); General Electric Co, США; Velkopopovický Kozel, Budweiser Budvar и Staropramen, Чехия (пиво); Nokia, Япония; Harley-Davidson, США (мотоциклы); KFC и Pizza Hut; США, OBI, Швеция; Apple, США (телефоны); DHL, США (доставка грузов); IBM, США (компьютеры); Canon, Япония; Adidas и Puma, Германия; Marks & Spencer, Великобритания (одежда); Adobe, США (Photoshop, Lightroom, Illustrator, Premiere Pro); Levi Strauss & Co, США; Suzuki, Япония; FedEx и UPS, США (доставка грузов и почты); Hitachi и Komatsu, Япония (строительная техника); Kering (Gucci, Balenciaga, Yves Saint Laurent, Louis Vuitton, Moet, Hennessy, Hermes, Chanel и Cartier); Франция, Estée Lauder (Clinique, MAC Cosmetics, Tom Ford Beauty, DKNY Fragrances, Jo Malone London), Франция; Microsoft, США; Samsung, Ю. Корея.

Следует заметить, что это лишь вершина айсберга. В списке не хватает по крайней мере еще сотни две компаний Запада больших и средних, сказавшими: "бай-бай". На Петербургский международный экономический форум приехал видный инвестор Филипп Киркоров и пообещал спеть песню: "прощай, прощай и ничего не обещай". Однако настроение всем испортил Президент Казахстана Касым Токаев, отказавшийся от награды орденом Александра Невского и заявившим: "Мы не признаем эти квази - республики ЛНР и ДНР". Все идет к тому, что в обозримом будущем Россия останется в ОДКБ с одной Беларусью. В экономике же перспектива такова, что вместо Боингов и Аэробусов будут летать на кукурузниках, вместо Мерседесов и Рено ездить на Москвичах и Волгах, а вместо Айфонов и Самсунгов накручивать диск в телефонных будках. Россия получила то, к чему все 30 лет стремилась. Флаг им, как говорится, в зубы.

Источник: news.obozrevatel.com

Новости портала «Весь Харьков»