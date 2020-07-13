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Открылись уже 86% кафе и ресторанов от докризисного уровня, - Шмыгаль

86% кафе и ресторанов от докризисного уровня уже смогли возобновить свою работу.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом премьер-министр Денис Шмыгаль написал на своей странице в Facebook.

По его словам, бизнес продолжает восстанавливаться после карантина, а количество безработных уменьшается. "Как я и говорил, экономическое восстановление должно начаться уже в 3 квартале этого года", - сообщил премьер-министр.

Открылись уже 86% кафе и ресторанов от докризисного уровня, - Шмыгаль

Открылись уже 86% кафе и ресторанов от докризисного уровня, - Шмыгаль

Источник: censor.net.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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