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Открыта регистрация на Международный форум «Харьков: развитие и инвестиции»

Открыта регистрация на Международный форум «Харьков: развитие и инвестиции»

Международный форум «Харьков: развитие и инвестиции» пройдет 31 мая в бальном зале отеля «Харьков Палас» (пр. Независимости, 2).

Мероприятие будет посвящено рассмотрению практических шагов международной экономической интеграции, демонстрации возможностей и перспектив развития города Харькова, презентации инфраструктурных проектов, а также знакомству с условиями и тенденциями ведения бизнеса в городе иностранными предприятиями и компаниями.

В форуме примут участие представители Харьковского городского совета, Европейского банка реконструкции и развития, Европейского инвестиционного банка, Немецкой федеральной компании «GIZ», Представительства Евросоюза в Украине, Агентства США по международному развитию (USAID), Фонда Конрада Аденауэра, Швейцарского государственного секретариата экономических отношений, Американской торговой палаты, посольств различных государств, всемирно известных компаний и др.

К участию в Международном форуме «Харьков: развитие и инвестиции» приглашаются представители малого и среднего бизнеса. Телефон для регистрации: (057) 725-34-18.

Источник: city.kharkov.ua

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