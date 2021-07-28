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Открытие рынка земли. Харьковская область наиболее активна

Открытие рынка земли. Харьковская область наиболее активна

Харьковская область оказалась в тройке лидеров по количеству заключенных земельных сделок. Об этом сообщает Министерство аграрной политики и продовольствия Украины.

По состоянию на 26 июля в Украине осуществлено 1994 земельные сделки со времени открытия рынка земли.

Так, с момента открытия рынка земли 4120 нотариусов подали заявления для получения доступа в Государственный земельный кадастр, из них 4038 согласовано, 47 - в очереди на рассмотрение, по 525 получен отказ.

Нотариусы работают с Государственным земельным кадастром в штатном режиме. Отметим, пока Харьковская область - на втором месте по площади земель, в отношении которых совершены сделки - более 414 гектаров.

Всего площадь пашни в Харьковской области составляет 1 млн 932 тыс. га.

"По площади пашни наша область занимает третье место в стране, поэтому запуск рынка земли, безусловно, важен для нашего региона. Жители Харьковской области теперь имеют возможность действительно распоряжаться своей землей. Важно, что внедрение земельной реформы предусматривает меры, которые устанавливают прозрачные и понятные правила для всех участников рынка", - отметила Айна Тимчук.

Открытие рынка земли. Харьковская область наиболее активна

Справка SQ. 1 июля Министр аграрной политики и продовольствия Украины Роман Лещенко официально объявил старт рынка земли.

До 2024 года покупать сельскохозяйственную землю могут только физлица - граждане Украины с ограничением в 100 гектаров. Закон о рынке земли запрещает покупать землю иностранцам. Вопрос продажи земли лицам без украинского гражданства и иностранцам будет решаться только на общенациональном референдуме.

Источник: sq.com.ua

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