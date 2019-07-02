"Отнеситесь к этому, как к "Игре престолов". Сын Алибасова назвал историю с отравлением отца потрясающим сериалом

Сын российского продюсера Бари Алибасова, Бари Алибасов – младший рассказал, что они с пиар-менеджером Вадимом Горжанкиным каждый день придумывали, как лучше подавать новости об отравившемся Алибасове, чтобы об этом писали все СМИ.





Сын Алибасова (на фото справа): Папа никогда не скрывал, что на телевизоре он появляется только ради „бабла“, это его интересует в первую очередь



Сын российского продюсера Бари Алибасова, Бари Алибасов – младший признался, что история с отравлением помогла ему и пиар-менеджеру Вадиму Горжанкину заработать 26 млн рублей. Об этом он рассказал изданию "Ридус".



"Мы с Вадимом каждое утро садились и придумывали, каким образом мы будем подавать новости сегодня. Мы профессионалы в создании драматургии. Однако мы драматургию создаем из того, что на самом деле было. И наша задача – преподнести истории вокруг отца таким образом, чтобы об этом писали все СМИ и при этом нигде не наврать, чтобы потом не было стыдно", – сказал он.



Сын основателя группы "На-На" признался, что история с отравлением повысила для него возможности заработать.



"Папа никогда не скрывал, что на телевизоре он появляется только ради „бабла“, это его интересует в первую очередь. Но деньги все-таки пахнут для нас. Особенно нас всех спас кот – он прекрасно отработал. Теперь рекламных предложений у меня и у Вадима накопилось на 26 млн руб. (около 11 млн грн – "ГОРДОН"). На кота сейчас выстроилась очередь от рекламных компаний", – рассказал он.



В Instagram Алибасов-младший в видеокомментарии, который записал для канала "Россия 24", подчеркнул, что его отец на самом деле пережил отравление.



"Трагедия действительно была", – сказал он.



Алибасов-младший назвал историю с отцом "интересным потрясающим сериалом".



"Отнеситесь к этому, как к "Игре престолов", но где все факты настоящие", – заявил он.

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Источник: gordonua.com

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