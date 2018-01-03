Пачка сигарет в Украине в 2018г подорожает на 4-5 грн в результате роста акцизов

Стоимость пачки сигарет в Украине вырастет на 4-5 грн в 2018 году в результате роста акцизов на 29,7%, считают производители табачных изделий.

"Мы оцениваем, что после повышения акцизного налога на 29,7% в 2018 году в среднем цена пачки сигарет увеличится на 4-5 грн. Однако необходимо учитывать, что на рост цен влияет не только рост акцизного налога, но и стоимость сырья, полуфабрикатов, электроэнергии, оплаты труда и прочих составляющих, в том числе и девальвация национальной валюты", - сказал агентству "Интерфакс-Украина" начальник отдела по работе с государственными органами компании "Бритиш Американ Тобакко Украина" Юрий Рылач.

Менеджер по вопросам фискального регулирования компании "JTI Украина" Андрей Фита позитивно оценивает принятие парламентом изменений в Налоговый кодекс, которые предусматривают постепенное - до 2025 года - повышение специфической ставки акцизного налога на табачные изделия и минимального акцизного обязательства.

По словам Фиты, в принятом законе учтены обязательства Украины повысить минимальную ставку акциза на сигареты до европейских показателей – EUR90 за 1000 штук. Во-вторых, предполагается долгосрочный план повышения акциза, на чем долгие годы настаивала отрасль, поскольку без долгосрочной акцизной стратегии сложно планировать свою деятельность.

"JTI Украина" приветствует решение повышать именно специфическую и минимальную ставки акциза, и не повышать адвалорную составляющую, так как она не соответствует принципу нейтральности и не гарантирует прогнозированных поступлений в бюджет.

"Что касается цен на сигареты в 2018 году, то по предварительным расчетам они вырастут на 4-5 грн. Безусловно, такой рост не порадует курильщиков, но будем оптимистичны – если бы ставки определялись в евро, а не в гривне, то рост цен во многом зависел бы и от валютных колебаний", - сообщила директор департамента корпоративных связей "Филип Моррис Украина" Наталья Бондаренко.

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