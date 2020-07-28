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Пандемия повлияла на экспорт продукции китайской солнечной промышленности

Пандемия повлияла на экспорт продукции китайской солнечной промышленности

Пандемия повлияла на экспорт продукции китайской солнечной промышленности: отдел солнечной промышленности Торговопромышленной палаты Китая по импорту и экспорту машин и электронных изделий подтвердил, что из-за COVID-19 экспорт Китая сократился в перерасчете на год.

В первом полугодии 2020 года экспорт кремниевых пластин из Китая в другие страны мира вырос до 879 миллионов долларов США, в то время как стоимость экспортированных фотоэлементов составила 504 миллиона долларов, а солнечных батарей — 6,249 миллиарда долларов, что отражает снижение на 12% по сравнению с прошлым годом.

Одним из факторов снижения экспорта в денежном выражении стало также снижение цен на продукцию, сказал Чжан Сен, руководитель отдела солнечной промышленности Торгово-промышленной палаты Китая по импорту и экспорту машин и электронных изделий.

Чжан Сен полагает, что цены будут и дальше падать, поскольку отрасль работает над снижением затрат и повышением эффективности, в то время как на рынке ожидается рост предложения, поскольку производители ускоряют расширение своих производственных мощностей. Отрасль с оптимизмом смотрит на спрос за рубежом, который, как ожидается, возрастет во второй половине 2020 года.

Напомним, что согласно данным Китайской ассоциацией фотоэлектрической индустрии за первые шесть месяцев текущего года в КНР произведено 75 ГВт кремниевых пластин, 59 ГВт солнечных элементов (ячеек) и более 53 ГВт солнечных модулей, это больше на 19%, 15,7% и 13,4%, соответственно, чем в первом полугодии прошлого года.

Источник: elektrovesti.net

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