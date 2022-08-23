Панели ДСП в интерьере: обзор лучших решений

Доски ДСП — это древесностружечные плиты разных размеров и толщины, которые часто используются в мебельном производстве. Делается данный материал из отходов деревообрабатывающих производств, путем склеивания между собой спрессованных опилок формальдегидным клеем.

Использование ДСП в интерьере

ДСП доски и листы в основном используются в производстве столешниц, основных конструкций кухонных шкафов, каркаса корпусной мебели, внутренних элементов мебели и даже для обшивки стен. Материал хорош тем, что он отлично вписывается в любой интерьер. Возможно это благодаря большому ассортименту доступных изделий разных цветов, рисунков и фактур. Например, для классических интерьеров прекрасно подойдет ДСП с рисунком под натуральное дерево. По своим эксплуатационным свойствам и внешнему виду такие плиты ничем не уступают массиву дерева, но при этом обходятся в разы дешевле.

Вне зависимости от целей использования, выбирать лучше качественные ДСП. Такие древесностружечные плиты можно заказать с доставкой по Киеву и другим городам Украины в интернет-магазине ВиЯр. Стоимость ДСП плиты на сайте /viyar.ua/catalog/dsp/ зависит от вида выбранной плиты. Но в любом случае в нашем магазине цены ниже, чем у большинства наших конкурентов.

Виды ДСП

В зависимости от отделки ДСП бывает следующих видов:

Ламинированное — его поверхность покрыта ламинатом, что положительно влияет на влагостойкость материала, а также упрощает уход за ним.

Водостойкое — такие плиты можно использовать в помещениях с постоянно высоким уровнем влажности, например, на кухне или в ванной комнате.

Шпонированное — данные плиты имеют эстетичный внешний вид, а визуально они схожи с натуральной древесиной.

Огнеупорное — в составе таких плит есть специальное вещество, замедляющее процесс воспламенения.

В каталоге ДСП на сайте ВиЯр можно найти популярные разновидности данного материала.

Преимущества и недостатки ДСП

ДСП — это один из наиболее популярных в мире листовых материалов, имеющий широкую область применения. Связано это в первую очередь с многочисленными преимуществами данного материала:

Прочность и устойчивость к механическим воздействиям.

Привлекательный внешний вид.

Большой выбор расцветок, текстур, рисунков.

Легкость в обработке.

Широкая область применения в строительстве, мебельном производстве и декорировании.

Доступная цена.

К недостаткам материала можно отнести его высокую впитываемость. Если использовать не влагостойкий ДСП в помещениях с повышенной влажностью, то листы быстро разбухнут. Еще один минус — опасность испарения вредных веществ при условии покупки некачественного материала.

Как подобрать панели ДСП?

При выборе ДСП следует обращать внимание на такие моменты: