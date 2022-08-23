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23.08.2022 22:00
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Панели ДСП в интерьере: обзор лучших решений

Доски ДСП — это древесностружечные плиты разных размеров и толщины, которые часто используются в мебельном производстве. Делается данный материал из отходов деревообрабатывающих производств, путем склеивания между собой спрессованных опилок формальдегидным клеем. 

Использование ДСП в интерьере

ДСП доски и листы в основном используются в производстве столешниц, основных конструкций кухонных шкафов, каркаса корпусной мебели, внутренних элементов мебели и даже для обшивки стен. Материал хорош тем, что он отлично вписывается в любой интерьер. Возможно это благодаря большому ассортименту доступных изделий разных цветов, рисунков и фактур. Например, для классических интерьеров прекрасно подойдет ДСП с рисунком под натуральное дерево. По своим эксплуатационным свойствам и внешнему виду такие плиты ничем не уступают массиву дерева, но при этом обходятся в разы дешевле. 

Панели ДСП в интерьере: обзор лучших решений

Вне зависимости от целей использования, выбирать лучше качественные ДСП. Такие древесностружечные плиты можно заказать с доставкой по Киеву и другим городам Украины в интернет-магазине ВиЯр. Стоимость ДСП плиты на сайте /viyar.ua/catalog/dsp/ зависит от вида выбранной плиты. Но в любом случае в нашем магазине цены ниже, чем у большинства наших конкурентов. 

Виды ДСП

В зависимости от отделки ДСП бывает следующих видов:

  • Ламинированное — его поверхность покрыта ламинатом, что положительно влияет на влагостойкость материала, а также упрощает уход за ним.
  • Водостойкое — такие плиты можно использовать в помещениях с постоянно высоким уровнем влажности, например, на кухне или в ванной комнате.
  • Шпонированное — данные плиты имеют эстетичный внешний вид, а визуально они схожи с натуральной древесиной.
  • Огнеупорное — в составе таких плит есть специальное вещество, замедляющее процесс воспламенения. 

В каталоге ДСП на сайте ВиЯр можно найти популярные разновидности данного материала. 

Преимущества и недостатки ДСП

ДСП — это один из наиболее популярных в мире листовых материалов, имеющий широкую область применения. Связано это в первую очередь с многочисленными преимуществами данного материала:

  • Прочность и устойчивость к механическим воздействиям.
  • Привлекательный внешний вид.
  • Большой выбор расцветок, текстур, рисунков.
  • Легкость в обработке.
  • Широкая область применения в строительстве, мебельном производстве и декорировании.
  • Доступная цена. 

К недостаткам материала можно отнести его высокую впитываемость. Если использовать не влагостойкий ДСП в помещениях с повышенной влажностью, то листы быстро разбухнут. Еще один минус — опасность испарения вредных веществ при условии покупки некачественного материала. 

Панели ДСП в интерьере: обзор лучших решений

Как подобрать панели ДСП? 

При выборе ДСП следует обращать внимание на такие моменты:

  1. Основные характеристики. В первую очередь нужно смотреть на плотность и прочность материала, его влагостойкость. Подбираются плиты с учетом целей, для которых они будут использоваться. 
  2. Класс ДСП. Класс Е1 содержит до 8 мг вредных веществ на 100 грамм сырья. Такие плиты считаются экологически чистыми. Е2 могут содержать от 8 до 30 мг смол на 100 грамм, и их нельзя назвать на сто процентов безопасными для здоровья человека. Естественно, для обустройства жилого пространства лучше использовать ДСП класса Е1. 
  3. Размеры. Нужно учитывать размеры плиты, а также ее толщину. 
  4. Дизайн и отделка. Прежде чем купить ДСП в Украине, нужно понимать, что плиты впишутся в интерьер помещения. 

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