Панели ДСП в интерьере: обзор лучших решений
Доски ДСП — это древесностружечные плиты разных размеров и толщины, которые часто используются в мебельном производстве. Делается данный материал из отходов деревообрабатывающих производств, путем склеивания между собой спрессованных опилок формальдегидным клеем.
Использование ДСП в интерьере
ДСП доски и листы в основном используются в производстве столешниц, основных конструкций кухонных шкафов, каркаса корпусной мебели, внутренних элементов мебели и даже для обшивки стен. Материал хорош тем, что он отлично вписывается в любой интерьер. Возможно это благодаря большому ассортименту доступных изделий разных цветов, рисунков и фактур. Например, для классических интерьеров прекрасно подойдет ДСП с рисунком под натуральное дерево. По своим эксплуатационным свойствам и внешнему виду такие плиты ничем не уступают массиву дерева, но при этом обходятся в разы дешевле.
Вне зависимости от целей использования, выбирать лучше качественные ДСП. Такие древесностружечные плиты можно заказать с доставкой по Киеву и другим городам Украины в интернет-магазине ВиЯр. Стоимость ДСП плиты на сайте /viyar.ua/catalog/dsp/ зависит от вида выбранной плиты. Но в любом случае в нашем магазине цены ниже, чем у большинства наших конкурентов.
Виды ДСП
В зависимости от отделки ДСП бывает следующих видов:
- Ламинированное — его поверхность покрыта ламинатом, что положительно влияет на влагостойкость материала, а также упрощает уход за ним.
- Водостойкое — такие плиты можно использовать в помещениях с постоянно высоким уровнем влажности, например, на кухне или в ванной комнате.
- Шпонированное — данные плиты имеют эстетичный внешний вид, а визуально они схожи с натуральной древесиной.
- Огнеупорное — в составе таких плит есть специальное вещество, замедляющее процесс воспламенения.
В каталоге ДСП на сайте ВиЯр можно найти популярные разновидности данного материала.
Преимущества и недостатки ДСП
ДСП — это один из наиболее популярных в мире листовых материалов, имеющий широкую область применения. Связано это в первую очередь с многочисленными преимуществами данного материала:
- Прочность и устойчивость к механическим воздействиям.
- Привлекательный внешний вид.
- Большой выбор расцветок, текстур, рисунков.
- Легкость в обработке.
- Широкая область применения в строительстве, мебельном производстве и декорировании.
- Доступная цена.
К недостаткам материала можно отнести его высокую впитываемость. Если использовать не влагостойкий ДСП в помещениях с повышенной влажностью, то листы быстро разбухнут. Еще один минус — опасность испарения вредных веществ при условии покупки некачественного материала.
Как подобрать панели ДСП?
При выборе ДСП следует обращать внимание на такие моменты:
- Основные характеристики. В первую очередь нужно смотреть на плотность и прочность материала, его влагостойкость. Подбираются плиты с учетом целей, для которых они будут использоваться.
- Класс ДСП. Класс Е1 содержит до 8 мг вредных веществ на 100 грамм сырья. Такие плиты считаются экологически чистыми. Е2 могут содержать от 8 до 30 мг смол на 100 грамм, и их нельзя назвать на сто процентов безопасными для здоровья человека. Естественно, для обустройства жилого пространства лучше использовать ДСП класса Е1.
- Размеры. Нужно учитывать размеры плиты, а также ее толщину.
- Дизайн и отделка. Прежде чем купить ДСП в Украине, нужно понимать, что плиты впишутся в интерьер помещения.