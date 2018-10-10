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Парень придумал гениальный способ доставки своего резюме руководителям

Парень придумал гениальный способ доставки своего резюме руководителям

Молодой, но перспективный маркетолог Лукаc Йила в погоне за мечтой работать в мировых компаниях переехал из Вильнюса в Сан-Франциско. Зная, что отсутствие опыта работы в США будет для него препятствием, которое не даст его резюме пройти дальше специалиста по кадрам.  Поэтому он придумал необычный способ доставки своего резюме прямо в руки главам компаний.

Первым делом он переоделся в доставщика пончиков и «доставлял» коробки с пончиками руководству компаний, предварительно вложив внутрь них свои резюме.  Текст записки внутри коробки гласил: «Большинство резюме оказывается в мусорном баке. Моё — в вашем животе. Привет, эта доставка не ошибка. Я притворился доставщиком, чтобы удостовериться, что резюме попадёт лично к вам в руки».

И это сработало! Из 40 компаний, куда он «доставил» резюме с пончиками, его уже пригласили на собеседование 10 из них.

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Будьте креативны при достижении своих целей!

Источник: changeua.com

Новости портала «Весь Харьков»

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