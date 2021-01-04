Парк Горького потратит миллион гривен на декоративные камни

Территорию парка украсят мраморной крошкой, галькой и декоративными камнями.

Всего купят 74 тысячи килограмм камней.Об этом говорится в тендере, опубликованном на “Прозорро”.

Согласно документации, парк им. М. Горького хочет купить декоративных камней за 850 тысяч гривен. Белой мраморной гальки, колотой крошки и камней “Ай-петри” нужно по 10 тыс. кг. Вес одного камня “Ай-петри” составит от 40 до 150 килограмм.

Морскую гальку серого, светло-серого, темно-серого и темно-коричневого цветов заказывают 12 тысяч килограмм. Камней “Риф” желтого, оранжевого и терракотового цветов понадобилось 20 тысяч килограмм. Один будет весить от 60 до 250 килограмм.

Аукцион запланирован на 14 января. Декоративные камни должны поставить до 1 сентября 2021 года.

Источник: objectiv.tv

Автор: Наталья Андрийченко

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