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PAYPAL намеренно не спешит выходить на украинский рынок: известна причина

PAYPAL намеренно не спешит выходить на украинский рынок: известна причина

Международная платежная система PayPal в Польше намеренно затягивает процесс выхода на рынок Украины.

Об этом заявил глава Национального банка Украины Яков Смолий, передает Укринформ.

"Мы два года назад вели активные переговоры по привлечению PayPal в Украину. Возможно, я ошибаюсь, но скажу откровенно личное мнение: ближайший к Украине офис PayPal находится в Польше и его возглавляет гражданин нашей соседней северной страны. Он, может, и сдерживает возможность использования этого инструмента, чтобы наши ІТ-специалисты, работающие на иностранные компании, не могли через PayPal получить средства в Украине", - сказал Смолий.

Однако, Смолий заметил, что некоторый функционал PayPal все же доступен в Украине.

"Одним из направлений работы этой платежной системы является прием средств, и украинцы сегодня могут пополнить свои кошельки и за их счет рассчитываться там, где принимается эта платежная единица", - сказал глава Нацбанка.

Источник: prm.ua

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