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Під час карантину ФОП можуть не вести книгу обліку доходів

Під час карантину ФОП можуть не вести книгу обліку доходів

Фізичні особи – підприємці можуть вести облік доходів і витрат без використання книги обліку доходів, якщо ведення книги повинно було розпочатися після встановлення карантину. Відповідні зміни до Постанови №211 “Про запобігання поширенню на території України коронавірусу COVID-19” схвалив Кабінет Міністрів України 01 квітня.

На період карантину, з 12 березня та до 24 квітня, був встановлений ряд обмежувальних заходів, один з яких – заборона роботи закладів торгівлі, в тому числі, що здійснюють продаж книг обліку доходів.

Через неможливість придбання книги та ведення в ній обліку доходів і витрат, Уряд ухвалив рішення тимчасово припинити їх використання на період карантину.

Водночас ФОП мають внести дані про всі доходи та витрати, отримані та здійснені ними протягом карантину. Заповнену книгу обліку доходів потрібно подати до контролюючих органів протягом 3 місяців з дня прийняття рішення про скасування карантину.

Проєкт постанови розроблений за сприяння міжнародного партнера SURGe за підтримки Уряду Канади.

Источник: thedigital.gov.ua

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