Підписан указ про мораторій на перевірки ФОПів

Президент України Володимир Зеленський підписав указ № 761/2019 «Про невідкладні заходи щодо забезпечення сприятливих умов для діяльності фізичних осіб – підприємців». Як ідеться в повідомленні на сайті глави держави, указ «спрямований на покращення умов для розвитку підприємництва, здійснення фізичними особами підприємницької діяльності».

«Має бути підготовлено законопроект стосовно запровадження дворічного мораторію на проведення перевірок ФОП (крім тих, які здійснюють високорентабельні види діяльності з істотними ризиками ухилення від оподаткування) щодо дотримання ними порядку застосування реєстраторів розрахункових операцій (РРО) та пом’якшення відповідальності цих осіб за порушення ними встановленого порядку подання до контролюючих органів звітності, пов’язаної із застосуванням РРО», – вказано в повідомленні.

«З 1 січня 2020 року має бути забезпечена можливість тестування платниками податків під час здійснення розрахункових операцій безкоштовного програмного рішення для використання такими платниками програмних реєстраторів розрахункових операцій», – інформує сайт президента.

Ідеться про те, що «функцію програмного РРО зможе виконувати будь-який пристрій (комп’ютер, планшет, смартфон), на який встановлено відповідне програмне забезпечення». «При цьому Державна податкова служба України повинна забезпечити програмним рішенням для використання суб'єктом господарювання програмного РРО безкоштовно, а реєстрація програмного РРО здійснюватиметься через електронний кабінет», – повідомляє сайт глави держави.

Раніше цього тижня Офіс президента повідомив, що Зеленський ініціює запровадження мораторію на перевірки фізичних осіб – підприємців (ФОП) усіх категорій, крім «ризикових», терміном на два роки.

20 вересня Верховна Рада ухвалила закон №1053-1 «Про внесення змін до Закону України «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг» щодо детінізації розрахунків в сфері торгівлі і послуг та закон №1073 «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо детінізації розрахунків в сфері торгівлі і послуг».

Незабаром після ухвалених парламентом законів в окремих регіонах відбулися протести дрібних підприємців, які вимагали, аби президент їх ветував. Серед причин вказували – збільшення вартості різних категорій товарів і унеможливлення організації роботи певних категорій підприємців. До дрібних підприємців долучилися і деякі великі компанії – керівники «Розетки» і «Нової пошти» заявили, що підписання президентом законів 1053-1 і 1073 є загрозою для їхнього бізнесу.

Згідно з ухваленими парламентом законами, з 1 жовтня 2021 року загальні правила використання касових апаратів запроваджуються для всіх платників єдиного податку ІІ-IV груп, а для деяких категорій ці правила запрацюють вже з жовтня 2020 року. Також з осені наступного року буде застосовуватися повний розмір штрафу за незастосування реєстраторів або невидачу чека, які до цього застосовувалися в обмеженому розмірі. Законом передбачена можливість використання як класичних, так і програмних реєстраторів розрахункових операцій.

Також споживачі зможуть перевіряти відповідність чеків та писати скарги, якщо розрахунковий документ в електронному вигляді не переданий до контролюючих інстанцій. Якщо їхня перевірка підтвердить, що продавець порушив порядок проведення розрахункових операцій, його оштрафують, а покупцю повернуть 100% вартості придбаних товарів.

Источник: radiosvoboda.org

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