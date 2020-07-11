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Підприємці повинні отримати доступ до дешевих кредитів, і ми можемо це реалізувати - Петрашко

Підприємці повинні отримати доступ до дешевих кредитів, і ми можемо це реалізувати - Петрашко

Про це заявив Міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Ігор Петрашко в ефірі каналу “112 Україна”

“Зараз ми бачимо перші позитивні паростки програми “5-7-9”. У нас заявок зараз є на 8 млрд. Я думаю, через 2 тижні процес буде ще активнішим. Банки-учасники підтверджують, що отримали реальний інструмент і активно приймають заявки від клієнтів”, - заявив міністр.

Він додав, що за цією програмою бізнес вже отримав понад 1 млрд грн. позик для розвитку та запровадження антикризових заходів.

Нагадаємо, що з 1 липня набрало чинності рішення уряду, щодо спрощення умов участі в програмі «Доступні кредити 5-7-9%» для мікро- та малого бізнесу. Зокрема, було пом’якшено вимоги до обов’язкової прибутковості діючого бізнесу, знято обмеження щодо напрямків використання коштів та максимальної суми кредиту.

Позику в рамках Програми можна отримати вже в 16-ти банках: АТ «Ощадбанк», АБ «Укргазбанк», АТ КБ «ПриватБанк», АТ «Укрексімбанк», АТ АКБ «Банк Львів», ПАТ «ПУМБ», АТ «БАНК АЛЬЯНС», АТ «КРЕДОБАНК», ПАТ «БАНК ВОСТОК», АТ «Райффайзен Банк Аваль», АТ «ТАСКОМБАНК», АТ «Альфа-банк», АТ «КБ «ГЛОБУС», АТ «МЕГАБАНК», АТ «ПОЛІКОМБАНК», АТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК».

Источник: me.gov.ua

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