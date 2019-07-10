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Підприємство “Мотор Січ” представило Мі-8МСБ зі “скляною кабіною”

Підприємство “Мотор Січ” представило Мі-8МСБ зі “скляною кабіною”

Українська компанія ПАТ “Мотор-Січ” представила “скляну кабіну” нової версії модернізації гелікоптера Мі-8МСБ/

Передає Національний Промисловий Портал з посиланням на УМП.

Роботи по розробці “скляної кабіни”, або як її ще називають – «дисплей-кабіна», проводила київська компанія “Сторк”.

Нова панель кабіни пілотів позбулася аналогових індикаторів в замін на електроні, а також на самому гелікоптері були встановлену нову авіоніку.

Роботи з розробки тривали декілька років

“Перший проект “скляної кабіни” був у вигляді зображення на екрані монітору комп’ютера у жовтні 2015 року, дещо пізніше з’явилась структурна схема та склад обладнання”, – пише прес-служба компанії в Instagram.

Розробник анонсує ще тривалу роботу попереду, але зупинятися на досягнутому вже не збираються.

Щодо комплекту обладнання яке встановлено у новій кабіні наразі інформації немає. На сайті ПФК “Сторк” вдалося знайти публікацію, щодо сертифікації на гелікоптерах Мі-8, Мі-8МТВ та Мі-8МСБ оглядово-навігаційної тактичної системи EuroNav 7 з функцією HTAWS та публікацію щодо встановлення на вище вказані гелікоптери і їх модернізації твердотільного бортового реєстратора звукової інформації SSCVR «ОРТ».

У грудні 2016-го року на гелікоптері Мі-8МСБ-Т було встановлено та демонструвалося навігаційно-тактичний генератор цифрових карт RN7 та багатофункціональний дисплей MDU268 компанії Esterline.

Источник: uprom.info

Автор: Владислав Христофоров, редактор Національного промислового порталу

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