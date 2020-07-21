Підсумки тижня за результатами програми «Доступні кредити 5-7-9%»: 110 нових кредитів на загальну суму 324 мільйона гривень

В рамках Державної програми «Доступні кредити 5-7-9%» уповноважені банки за минулий тиждень уклали 110 нових кредитних угод на загальну суму 324 мільйона гривень.

Загалом, станом на 20 липня 2020 року, вже видано 1250 кредитів на загальну суму 1,775 мільярда гривень.

Найбільше активізують Програму угоди в частині рефінансування раніше наданих кредитів. Портфель рефінансованих кредитів вже перевищив мільярд гривень (1,073 мільярда гривень) і продовжує зростати. Сума заявок на рефінансування склала 5,6 мільярда гривень з моменту запуску цього антикризового продукту.

Утім, попит підприємців на інвестиційні кредити, з яких Програма починалася, залишається високим. Загальна сума заявок на інвестиційні кредити склала 4,838 мільярда гривень. А портфель наданих кредитів в рамках цього продукту Програми сягнув вже 687,424 мільйона гривень.

Кожен другий (55%) кредит на умовах програми «Доступні кредити 5-7-9%» отримують підприємства, які працюють у сільському господарстві. 14% виданих позик припадає на підприємців зайнятих в переробній промисловості. І 12% - бізнес в оптовій та роздрібній торгівлі.

У регіональному розрізі програми найактивнішими поки що є підприємці Харківської, Київської та Сумської області. Практично кожен десятий підприємець, який отримав кредит за умовами програми «Доступні кредити 5-7-9%», має або Харківську, або Київську, або Сумську прописку. Дещо поступились лідерам бізнесмени з Вінниччини (7% угод). Найменше кредитних угод за умовами програми «Доступні кредити 5-7-9%» укладено в Івано-Франківській, Миколаївській, Закарпатській, Донецькій та Херсонській областях (по 1% угод, відповідно).

На минулому тижні Фонд розвитку підприємництва, який адмініструє програму, підписав угоди про співпрацю в рамках державної програми «Доступні кредити 5-7-9%» з двома новими уповноваженими банками: КредитВест Банк та ОТП Банк. Станом на сьогодні позику в рамках Програми можна отримати вже в 18-ти банках: АТ «Ощадбанк», АБ «Укргазбанк», АТ КБ «ПриватБанк», АТ «Укрексімбанк», АТ АКБ «Банк Львів», ПАТ «ПУМБ», АТ «БАНК АЛЬЯНС», АТ «КРЕДОБАНК», ПАТ «БАНК ВОСТОК», АТ «Райффайзен Банк Аваль», АТ «ТАСКОМБАНК», АТ «Альфа-банк», АТ «КБ «ГЛОБУС», АТ «МЕГАБАНК», АТ «ПОЛІКОМБАНК», АТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК», а також, відповідно, КредитВест Банк та ОТП банк.

Источник: mof.gov.ua

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