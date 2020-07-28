Підсумки тижня за результатами програми «Доступні кредити 5-7-9%»: 196 нових кредитів на загальну суму 638 мільйонів гривень

В рамках Державної програми «Доступні кредити 5-7-9%» уповноважені банки за минулий тиждень уклали 196 нових кредитних угод на загальну суму 638 мільйонів гривень.

Загалом, станом на 27 липня 2020 року, вже видано 1446 кредитів на загальну суму 2,413 мільярда гривень.

Найбільшим попитом бізнесу продовжують користуватися кредити на рефінансування раніше отриманих позик. За минулий тиждень ппортфель рефінансованих кредитів в рамках програми зріс на півмільярда гривень (564 мільйона гривень). Він вже перевищив півтора мільярда гривень (1,637 мільярда гривень) і продовжує зростати. Сума заявок на рефінансування склала 6,464 мільярда гривень з моменту запуску цього антикризового продукту.

Стабільно високим залишається попит бізнесу на інвестиційні кредити в рамках Програми. Станом на 27 липня сума заявок на отримання позик в рамках цього продукту склала 5,129 мільярда гривень. Уповноважені банки з моменту запуску Програми вже видали інвестиційних кредитів на суму 757,30 мільйона гривень, що дозволило оновити основні фонди підприємців на суму близько 1 мільярда гривень.

Станом на сьогодні позику в рамках Програми можна отримати вже в 18-ти банках: АТ «Ощадбанк», АБ «Укргазбанк», АТ КБ «ПриватБанк», АТ «Укрексімбанк», АТ АКБ «Банк Львів», ПАТ «ПУМБ», АТ «БАНК АЛЬЯНС», АТ «КРЕДОБАНК», ПАТ «БАНК ВОСТОК», АТ «Райффайзен Банк Аваль», АТ «ТАСКОМБАНК», АТ «Альфа-банк», АТ «КБ «ГЛОБУС», АТ «МЕГАБАНК», АТ «ПОЛІКОМБАНК», АТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК», а також, відповідно, КредитВест Банк та ОТП банк.

Источник: mof.gov.ua

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