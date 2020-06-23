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Підсумки тижня за результатами програми «Доступні кредити 5-7-9%»: майже 100 нових угод на суму в більш ніж 100 мільйонів гривень

Підсумки тижня за результатами програми «Доступні кредити 5-7-9%»: майже 100 нових угод на суму в більш ніж 100 мільйонів гривень

В рамках Державної програми «Доступні кредити 5-7-9%» уповноважені банки за минулий тиждень видали 82 нових кредити на загальну суму 104,67 мільйона гривень.

Загалом, станом на 22 червня 2020 року, вже видано 721 кредит на загальну суму майже в більше ніж півмільярда гривень (509,43 мільйона грн.).

Нагадаємо, позику в рамках Програми можна отримати вже в 16-ти банках: АТ «Ощадбанк», АБ «Укргазбанк», АТ КБ «ПриватБанк», АТ «Укрексімбанк», АТ АКБ «Банк Львів», ПАТ «ПУМБ», АТ «БАНК АЛЬЯНС», АТ «КРЕДОБАНК», ПАТ «БАНК ВОСТОК», АТ «Райффайзен Банк Аваль», АТ «ТАСКОМБАНК», АТ «Альфа-банк», АТ «КБ «ГЛОБУС», АТ «МЕГАБАНК», АТ «ПОЛІКОМБАНК», АТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК».

«Розширення кола уповноважених банків збільшує кількість підприємців, які мають можливість отримати державну підтримку. Лише за один минулий тиждень уповноважені банки уклали практично 11% виданих за увесь період дії Програми кредитів. Цікаво, що попри те, що урядом, шляхом введення інструменту рефінансу, фактично, було трансформовано «Доступні кредити 5-7-9%» в програму підтримки бізнесу, який постраждав від карантинних заходів, впроваджених для боротьби з пандемією Covid-19, популярністю все ще користується базовий продукт програми – інвестиційні кредити. Я вважаю, це гарний сигнал, який свідчить, що український бізнес попри скрутні часи думає про розвиток й інвестує в це кошти», - зауважив виконавчий директор Фонду розвитку підприємництва Руслан ГАШЕВ.

Нагадаємо, на минулому тижні уряд спростив умови участі в програмі «Доступні кредити 5-7-9%» для мікро- та малого бізнесу. Зокрема, було пом’якшено вимоги до обов’язкової прибутковості діючого бізнесу, знято обмеження щодо напрямків використання коштів та максимальної суми кредиту.

Источник: mof.gov.ua

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