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Підвищення облікової ставки до 25%: чи є загроза для економіки?

Підвищення облікової ставки до 25%: чи є загроза для економіки?

В Нацбанку кажуть, що не очікують значного негативного впливу на обсяги кредитування в Україні. І ось чому:

● Вартість кредитів банки визначають, орієнтуючись не на розмір облікової ставки, а на фактичну вартість фондування: депозитів населення та бізнесу.

● З початку повномасштабної війни кредитування зростає переважно за рахунок участі банків у держпрограмах, зокрема «Доступні кредити 5-7-9%». А умовами цієї програми передбачено фіксовану ставку для позичальників.

● Ставки за новими гривневими кредитами бізнесу включають плату за ризики, що є значно вищими в умовах воєнного часу. Тож кредитні ставки на тлі ризиків, спричинених повномасштабною війною, вже зросли – навіть за незмінної ключової ставки.

● Банкам важливо підтримати клієнтів у скрутних обставинах. Для цього фінустанови йдуть на поступки клієнтам, які зазнали фінансових труднощів через війну, зокрема пропонуючи реструктуризації та тимчасово нижчі кредитні ставки.

«Якщо провести зрозумілу кожному медичну аналогію, то в критичній ситуації першочерговим завданням є виключення загрози життю пацієнта. Мінімізація ризику фінансової кризи шляхом забезпечення макрофінансової стабільності – пріоритет номер один як для Національного банку, так і для всіх відповідальних державних інституцій», – підсумували в НБУ.

Источник: https://t.me/spravdi/10307

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