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Переход на электронную трудовую книжку в Украине: закон принят

Переход на электронную трудовую книжку в Украине: закон принят

Верховная Рада Украины поддержала переход с бумажного на электронный вариант трудовой книжки.

За принятие закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно учета трудовой деятельности работника в электронной форме" (№ 3623) проголосовали 265 народных депутатов.

Законом предусмотрено введение учета трудовой деятельности работника в электронной форме, а также законодательное урегулирование вопроса автоматического назначения пенсии по возрасту через личный электронный кабинет на веб-портале электронных услуг Пенсионного фонда Украины.

В течение ближайших 5 лет будет использоваться как бумажный, так и электронный вариант.

Законом устанавливается пятилетний переходный период для включения в Государственный реестр сведений с бумажных трудовых книжек о трудовой деятельности работника (в этот период будут применяться как бумажная трудовая книжка, так и электронная форма уже имеющихся или внесенных сведений о трудовой деятельности работника из Государственного реестра).

Предусмотрено, что сведения о трудовой деятельности в Государственный реестр через веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда в виде сканированных или оцифрованных копий предусмотренных законодательством документов (трудовой книжки, справок и т.п.) будут вносить работник и работодатель с обязательным наложением квалифицированной электронной подписи.

После внесения сведений о трудовой деятельности работника в Государственный реестр работодатель обязан выдать оригинал бумажной трудовой книжки ему на руки под роспись. При этом работодатель должен вносить по требованию работника в бумажной трудовой книжки записи о приеме на работу, переводе и увольнении.

Также предусмотрено введение возможности автоматического назначения пенсии (без личного обращения лица) с сохранением права отсрочки выхода на пенсию.

В рамках автоматического назначения пенсий также планируется возможность определения с помощью программных средств Государственного реестра наиболее выгодного варианта для назначения пенсии, включая дату такого назначения.

 

Агентство Телевидения Новости

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