Переваги використання фрезерного обладнання з ЧПК

Сфера застосування фрезерних станків з ЧПК охоплює практично всі промислові галузі, де потрібне виготовлення складних деталей з високою точністю розмірів. ЧПК – абревіатура, добре знайома спеціалістам, які працюють у цих галузях. Адже саме вона є основою інтенсифікації виробництва при застосуванні будь-якої моделі фрезерного верстату.

Система числового програмного керування заснована на мікропроцесорах та операційних системах, а власні мікроконтролери керують приводами. Завдяки автоматизації, точність обробки матеріалів стає значно вищою, що дозволяє знизити ймовірність виникнення бракованої продукції та збільшити продуктивність праці.

Фрезерне обладнання з ЧПК використовується для роботи з будь-якими матеріалами. Номенклатурний ряд − це невеликі моделі для одиничного та дрібносерійного виробництва і потужні центри обробки масового потоку деталей. Наприклад, листозгинальні преси з ЧПК, які пропонує купити компанія Abplanalp, за рахунок високої продуктивності використовуються на підприємствах, спеціалізованих на виконанні таких операцій без участі людини.

Особливості застосування

Фрезерні установки з ЧПК вирізняються такими експлуатаційними перевагами, як:

виготовлення деталей із максимально точними габаритами;

багатокоординатна обробка;

висока швидкість роботи без перерви;

мінімум робочих шумів та вібрацій;

зручність керування та легкість перепрограмування та налагодження;

універсальність, багатофункціональність;

здатність виконувати безліч операцій.

Верстати з вертикальним технічним компонуванням виконують формування площинних та криволінійних контурів, пазів, виступів. Також можуть використовуватися для виконання отворів з допомогою розточувального або кінцевого інструменту. Агрегати з горизонтальним компонуванням виконують весь спектр фрезерних робіт і відзначаються підвищеною точністю обробки.

Портальна конструкція верстата застосовується для обробки заготовок великих габаритів, формування площин і поверхонь, фрезерування виступів. П’ятиосьові координатні фрезерні верстати з ЧПК забезпечують можливість роботи із заготовками за п'ятьма незалежними координатами.

З допомогою 3Д фрезерного верстата з ЧПК можна виробляти величезну кількість різноманітних деталей та виробів. До заздалегідь підготовленої програми вноситься креслення потрібного виробу, його об'ємні розміри. Найголовніше – правильно скласти алгоритм обробки заготовки. Дуже часто на таких фрезерних верстатах виготовляються сувеніри, та виконуються роботи з гравіювання.

Сучасні листозгинальні преси з ЧПК здійснюють процеси згинання металевої продукції швидко, точно. За рахунок швидкості і точності скорочується кількість бракованих виробів до мінімуму, а от під час виконання операцій на ручному устаткуванні кількість бракованих виробів була завжди великою. Датчики верстатів з ЧПК мають здатність вловлювати найменші зміни, збої у процесі виробництва, адже спеціальні системи захисту швидко реагують попереджувальним сигналом і зупиняють роботу шляхом блокування рухливості вузлів. Завдяки вузлам контролю вдається швидко виявляти та усувати сторонні предмети, що зберігає справність інструментів. Додатковою перевагою є захисні системи охолодження, які не допускають перегріву техніки.

Хоч у таких агрегатах велика кількість додаткових функцій, але простота інтерфейсу програмного забезпечення дозволяє оператору легко освоїти техніку і виробити навички керування робочими процесами.

Усі фрезерні верстати з ЧПК мають гарантію виробника. Щоб отримати повну консультаційно-технічну підтримку з усіх питань вибору, монтажу та налагодження відповідного обладнання, звертайтеся в добре відомі компанії з реалізації обладнання.