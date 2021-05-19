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Перезагрузка начинается: ТРЦ "Караван" начинает масштабную реконструкцию

Перезагрузка начинается: ТРЦ Караван начинает масштабную реконструкцию

Современный, привлекательный и дружественный к клиентам. Именно таким будет ТРЦ "Караван" после масштабной реконструкции. В соответствии с последними мировым тенденциям полностью обновят интерьер, пространство станет светлее, озелененным, а для комфорта посетителей оборудуют станции подзарядки гаджетов, автоматические камеры хранения и акустические кабины для звонков. Определились в ТРЦ и с изюминкой обновленного пространства, о которой просили посетители.

Ольга Василенко, директор ТРЦ "Караван"

Ми плануємо, що це буде наш фуд-корт. Він буде великий, він буде враховувати всі потреби наших відвідувачів. Ми плануємо зробити камерну ресторанну посадку для тих, хто любить усамітнитися. Плануємо велику посадку, відкриту для великих компаній, а також родзинкою стане дитячий майданчик у центрі фуд-корту

Стоимость проекта около десяти миллионов долларов. Идея заказчика, управляющей компании DCH, чтобы обновленный ТРЦ "Караван" стал настоящим лайф-пространством. Менять концепцию полностью не будут - эстетике пустыне придадут новое дыхание. Начнут работы 29 мая. Реконструкция будет проходить поэтапно, поэтому ТРЦ и продуктовый гипермаркет «Ашан» будут работать практически в обычном режиме. Завершить реновацию планируют в ноябре 2021.


Агентство Телевидения Новости

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