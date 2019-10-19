Первые результаты работы нового рынка электроэнергии: что произошло и как это исправить

Последние месяцы новый рынок электроэнергии у всех на слуху

Одни спорили, стоит ли запускать его в такой спешке с 1 июля 2019 года. Другие надеялись на возможную отсрочку, как случилось с рынком газа, который переносили из года в год. Третьи — заранее готовились к возможным изменениям. Но никто не ожидал, что новый рынок так сильно ударит по украинскому производителю.

Первая декада работы рынка привела к росту цен на ресурс в размере 25%. И это не финал. По итогам месяца цена на электроэнергию может вырасти еще до 15% за счет тарифа за небалансы. В ближайшие 9 месяцев он зафиксирован на данном уровне, но по завершении указанного срока этот "коридор" расширен до 300%.

Кроме этого, тариф ОСП (оператора системы передачи) в размере 34 копейки, который стал неожиданностью для всех участников рынка. На сегодняшний день потребители и поставщики оплачивают эти стоимости сверх тарифа. Соответственно, это бьет по национальному производителю. Особенно по тому, у кого в структуре себестоимость энергоресурса занимает до 50%. Маржинальность таких производств находится на уровне 3-5%. Для них повышение тарифов — настоящая катастрофа.

18 июля были обнародованы результаты исследования экспертов Федерации работодателей Украины, в котором приняли участие около 70 крупных промышленных предприятий. Все без исключения отметили, что они "за" рынок электроэнергии, но не за такой рынок, результаты которого очевидны уже по итогам первых недель работы в нем.

По данным, предоставленным ФРУ:

1. Цены на новом украинском рынке электроэнергии в среднем больше на 35%, чем в Словакии.

2. Цены сегмента рынка "на сутки вперед" приближены к установленным ограничениям, а это свидетельствует о введении условного рынка и фактического регулирования цен НКРЭКП.

3. Большинство мощностей тепловой генерации реализуется в сегменте двусторонних договоров, что создает дефицит предложений в сегменте балансирующего рынка.

Что предлагает ФРУ для выхода из сложившейся ситуации?

- открыть сегмент двусторонних договоров для НАЭК "Энергоатом", то есть увеличить объемы реализации электроэнергии в открытый рынок с 10% до 35%;

- положить специальные обязанности на 50% объемов тепловой генерации и покрыть дефицит на рынке промышленных потребителей за счет атомной генерации. Определить регулируемую цену до конца 2019 года для ТЭС и ТЭЦ в размере 900 грн / МВт × ч. Указанный механизм приведет к удорожанию цены для бытовых потребителей на 10-12%. Поэтому если политики хотят сохранить цены для, тогда регулируемая стоимость за ПСО для тепловой генерации не должна превышать 600 грн / МВт * ч. Однако, это неэкономическое решение — если такую ​​цену держать долгое время, то это приведет к критическому уровню дефицита угля на ТЭС. Таким образом, держать цену на таком уровне возможно максимум до 1 сентября 2019 года;

- уменьшить тариф оператора системы передачи на 30-40 грн / МВт × ч. Дальнейший потенциал снижения тарифа для Укрэнерго существует только благодаря пересмотру доли возобновляемых источников энергии в общем отпуске энергии Также необходимо пересмотреть баланс электрической энергии на второе полугодие 2019 года в части оптимизации регулирования объединённой энергетической системы путем снижения доли возобновляемых источников энергии, особенно это касается солнечной энергетики;

- проанализировать сценарии увеличения атомной генерации;

- для промышленных предприятий, в себестоимости которых электрическая энергия составляет от 25%, установить специальные цены, не превышающие средневзвешенную цену предыдущих шести месяцев;

- разработать и внедрить стандартный биржевой инструмент — форвардные контракты, который сделает рынок более ликвидным и косвенно будет способствовать снижению цен;

- оставить дивиденды в распоряжении государственных предприятий с целью реализации инвестиционных программ, снизит нагрузку на тариф и позволит им оптимизировать капитальные затраты за счет собственных средств;

- усовершенствовать вторичное законодательство о проведении зеленых аукционов, в части ограничения цен, которые не превышают европейские;

- провести аудит и усовершенствовать функции гарантированного покупателя и поставщика универсальных услуг, в соответствии с рекомендациями USAID и Энергетического сообщества;

Как мы знаем, малейшие изменения в цене на электроэнергию влекут за собой определенные последствия, подорожания товаров, произведенных украинскими предприятиями. Они не могут месяцами наращивать убытки. Закрытие цехов, в свою очередь, рано или поздно приведет к безработице. Это все взаимосвязанные вещи. Сейчас мы говорим не просто про энергореформу, а про спасение национального производителя, как налогоплательщика, и как следствие, сохранение рабочих мест. И чем раньше будут учтены и запущены в разработку рекомендации от участников рынка, тем быстрее ситуация выровняется, и мы избежим еще больших потерь.

Источник: delo.ua

Автор: Владимир Шведкий, СЕО Компания ETG

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