Первый ветрогенератор-пирамида будет испытан в Атлантике в 2024 году
Французская компания Eolink получила финансирование на создание полномасштабной морской ветровой турбины принципиально новой конструкции - в форме пирамиды.
Она позволяет сократить затраты на производство и вес конструкции более чем на 30%. Ветряк-пирамида проще в сборке, развертывании и обслуживании.
Компания ожидает, что разработка снизит стоимость генерации энергии на 20-25%. Кроме того, новая конструкция позволит создать ветряки мощностью 20 МВт, что на треть больше, чем у самых передовых традиционных ветрогенераторов.
Джерело: https://www.facebook.com/annopolsky