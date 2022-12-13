Первый ветрогенератор-пирамида будет испытан в Атлантике в 2024 году

Французская компания Eolink получила финансирование на создание полномасштабной морской ветровой турбины принципиально новой конструкции - в форме пирамиды.

Она позволяет сократить затраты на производство и вес конструкции более чем на 30%. Ветряк-пирамида проще в сборке, развертывании и обслуживании.

Компания ожидает, что разработка снизит стоимость генерации энергии на 20-25%. Кроме того, новая конструкция позволит создать ветряки мощностью 20 МВт, что на треть больше, чем у самых передовых традиционных ветрогенераторов.

Джерело: https://www.facebook.com/annopolsky

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