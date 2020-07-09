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Петрашко: Законопроект про «інвестиційних нянь» є одним з найпрогресивніших

Петрашко: Законопроект про «інвестиційних нянь» є одним з найпрогресивніших

Президент вніс законопроект про інвестиційних нянь, який є одним із найпрогресивніших для нових проєктів. Це серйозний документ, який допоможе новим бізнесам відкриватися в Україні.

Таку думку висловив Міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Ігор Петрашко в ексклюзивному інтерв'ю "Інтерфакс-Україна".

«Законопроект пропонує пільги і переваги для нових інвесторів - виділення землі на пільгових умовах, звільнення від сплати податку на прибуток, від сплати певних імпортних мит в межах 30% від вартості проєкту протягом десятирічного періоду. Інвестиційний договір буде підписуватися з Кабміном. Це буде практична допомога», - зазначив Міністр.

За його словами, базою для «інвестиційних нянь» буде оновлений офіс «UkraineInvest». Вже сформована нова наглядова рада «UkraineInvest». Її очолив Леван Варшаломідзе, заступниця - Олекса Чопівська. Входить в наглядову раду Андрій Гундер, керівник Американської торгової палати, Анна Дерев’янко, виконавчий директор Європейської бізнес асоціації, Юля Ковалів , замголови Офісу президента. Сергій Цівкач - один із очільників операційно.

Крім того, Міністр вважає, що для залучення інвестицій потрібні різні платформи, тому у зв’язку з цим індустріальні парки не втрачають свою актуальність.

«Індустріальні парки - це комплементарний інструмент. Для залучення різних інвестицій треба створювати різні платформи. Одні інвестори ідуть екстериторіально, інші орієнтуються на конкретні території, індустріальні парки», - додав він.

Источник: me.gov.ua

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