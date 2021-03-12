Бизнес
Перейти к списку новостей
Сегодня 08:25
Просмотров: 116

Pfizer хочет производить вакцину в Индии — СМИ

Pfizer хочет производить вакцину в Индии — СМИ

Также один из источников Reuters говорит, что в том же заинтересован и другой американский производитель вакцин — Moderna

Американская фармацевтическая компания Pfizer уведомила правительство Индии, что хочет производить свою вакцину от коронавируса в этой стране, если ей будет обеспечено более быстрое получение разрешений регулирующих органов, а также свобода ценообразования и экспорта. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на два источника, непосредственно знакомые с этим вопросом.

В феврале Pfizer, которая была первой компанией, подавшей заявку на получение экстренного разрешения на применение ее вакцины в Индии, эту заявку отозвала.

Произошло это после того, как местный регулятор отклонил ее просьбу не проводить небольшое исследование безопасности. В итоге вакцина, разработанная Pfizer совместно с немецкой компанией BioNTech, не попала пока на индийский рынок. В то же время компания намерена подать заявку снова.

Так, один из источников агентства сообщил, что не только Pfizer, но и другой американский производитель вакцин — Moderna — заинтересован в производстве на территории Индии в рамках совместных предприятий.

Отмечается, что кроме требований о необходимости более быстрого получения разрешений в рамках клинических испытаний, компании не устраивают строгие ценовые и экспортные ограничения в Индии. В то же время второй источник Reuters информацию относительно Moderna не подтвердил.

На сегодня Институт сыворотки Индии — крупнейший в мире производитель вакцин — уже ведет массовое производство препарата против коронавирусной инфекции разработки Оксфордского университета и британско-шведской компании AstraZeneca под брендом Covishield, а также планирует в апреле начать производство вакцины компании Novavax. Однако правительство Индии не разрешило продавать вакцину на частном рынке по более высоким ценам и контролирует ее экспорт.

Напомним, что именно Covishield на сегодня является единственной вакциной, применяемой в рамках кампании по иммунизации населения Украины против Covid-19. Первая партия в 500 тысяч доз была завезена в страну 23 февраля. В то же время для полной иммунизации этим препаратом пациентам необходимо вколоть две дозы с интервалом в 28 дней.

По итогам 10 марта первую дозу получили 29,4 тысячи человек в Украине. При этом от данного препарата проявляются и побочные эффекты.

Источник: delo.ua

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

450 тисяч доз вакцини БЦЖ вже в Україні - МОЗ
Сегодня 06:27    95
МОЗ дозволив до використання в Україні ще одну вакцину проти COVID-19
11.03.2021 09:07    229
Максим Степанов доручив пришвидшити хід вакцинації в Україні
10.03.2021 08:05    157
Максим Степанов: «Чутки про важкі наслідки після вакцинації – це черговий фейк»
10.03.2021 06:18    153
Гейтс и Безос инвестировали $80 млн. в электродвигатель нового типа
09.03.2021 10:01    249
США готують кібератаки проти Росії – NYT
09.03.2021 08:03    174
Європейський регулятор лікарських засобів застерігає держави-члени ЄС від дострокового схвалення російської вакцини
09.03.2021 06:17    193
«Атлантична рада» запропонувала Байдену стратегію щодо України: подробиці
08.03.2021 10:17    331
Российские хакеры украли документы по COVID-вакцине BioNTech и Pfizer – CМИ
08.03.2021 09:27    231
Россия выйдет из соглашения с США в рамках проекта по утилизации оружейного урана
07.03.2021 10:24    255
Загрузка...
Март
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 