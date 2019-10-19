Сегодня 12:00
Просмотров: 80
Пять депутатов-мажоритарщиков от "Слуги народа" могут получить из госбюджета 820 миллионов гривен субвенций
Депутаты-мажоритарщики от партии "Слуга народа" Александр Трухин, Анна Личман, Игорь Молоток, Александр Дубинский и Ольга Василевская-Смаглюк могут получить субвенции из Государственного бюджета в размере почти 820 миллионов гривен.
Об этом сообщает "Прямой".
Так, в распоряжении телеканала появился документ, где указаны цифры в миллионах гривен. Только на пяти указанных депутатов, в случае утверждения проекта Госбюджета на 2020 год, выделят почти 820 миллионов гривен.
На всех других мажоритарщиков, которых насчитывается более 200, заложена сумма в 200 миллионов гривен.
Темы: рада
Загрузка...