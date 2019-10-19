Пять депутатов-мажоритарщиков от "Слуги народа" могут получить из госбюджета 820 миллионов гривен субвенций

Депутаты-мажоритарщики от партии "Слуга народа" Александр Трухин, Анна Личман, Игорь Молоток, Александр Дубинский и Ольга Василевская-Смаглюк могут получить субвенции из Государственного бюджета в размере почти 820 миллионов гривен.

Об этом сообщает "Прямой".

Так, в распоряжении телеканала появился документ, где указаны цифры в миллионах гривен. Только на пяти указанных депутатов, в случае утверждения проекта Госбюджета на 2020 год, выделят почти 820 миллионов гривен.

На всех других мажоритарщиков, которых насчитывается более 200, заложена сумма в 200 миллионов гривен.

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