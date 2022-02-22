Пять основных правил при покупке новой квартиры

Чаще всего если мы решаемся на покупку квартиру, то нами управляют те чувства и эмоции, которые хотят уже сейчас выбрать подходящий и лучший вариант жилья, начать делать ремонт, заселиться и конечно же купить по хорошей цене. Поспешность приводит к спонтанной покупки, которая может позже оказаться немножко не той. Чтобы не допустить ошибок, мы расскажем 5 правил на которые нужно обратить внимание прежде всего.

Правила покупки квартиры от СГ Синергия

1. Хорошо обдумайте свой выбор

Быстрый выбор - одна из главных ошибок инвесторов.

Самая главная ошибка всех инвесторов - быстрый выбор. Часто это происходит, когда инвестор до начала поисков не определился, что именно ему нужно. Не унывайте, если первая квартира которую Вы посмотрели Вам не по карману, всегда можно посмотреть еще варианты, подождать скидок или же оформить рассрочку от застройщика.

2. Просмотры квартиры! Все мы знаем, что лучшее решение это просмотр.

Сейчас продажа квартир от застройщика возможна как и онлайн так и офлайн. Поэтому, даже если Вы покупаете квартиру онлайн, которая еще стадии строительства, и на стройплощадки выполнено мало робот, все-таки стоит там побывать. Личное присутствие на данном объекте или в офисе продаж может помочь дополнить сложившиеся впечатления или даже изменить их.

3. Планировка Вашей квартиры.

От расположения межкомнатных перегородок, света в квартире, формы стен, количества окон, размещения дверей и коммуникаций зависит функциональность квартиры. Помните, хорошая планировка - залог счастливой и комфортной жизни Вас и Ваших близких.

4. Этаж квартир.

Одна из главных характеристик на которую стоит обратить четкое внимание - выбор этажа квартиры. Кто-то рассматривает только первые этажи, кто-то последние. Все зависит от Вас.

Нужно всегда учитывать перспективы. Например, если Вы хотите квартиру на последнем этаже с шикарным видом на лес или парк, помните что такой вариант жилья может быть дороже, примерно на 12- 15%. Также нужно учитывать тот фактор, что рядом может быть построен еще один дом.

Если Вы предпочитаете нижние этажи, то нужно позаботиться о звукоизоляции. Чтобы шум из города Вам не мешал.

5. Актуальность жилья

Не все люди которые покупаю жилье думают о перспективе, так как большинство рассматривает покупку недвижимости с точки зрения своих текущих потребностей. СГ Синергия, дает совет, чтобы в будущем у Вас была возможность при потребности продать выгодно квартиру следует рассматривать ее как инвестицию.

Выбирая квартиру от СГ Синергия Вы получаете все плюсы жизни. Обращайтесь к нам и мы поможем Вам с выбором.