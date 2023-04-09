Пикантная подробность о резиновых изделиях

О компании из Чехии, которая поставляет в Украину надувные макеты танков, самолетов, гаубиц и всего, что имеет ценность в армии.

Теперь выяснилась пикантная подробность: владелец этой компании - гражданин россии (!), живущий в Чехии. Мало того: его отец, Александр Таланов, владеет таким же бизнесом в россии! Папаша большой бизнесмен, всё время под судом или следствием, но муляжи делает классные и поставляет их рашистской армии. Его сынок сбежал в Чехию от всей это бизнес-каши, открыл свою фирму, использует наработки отца (вполне возможно, по договору с ним) и поставляет в Украину такие шикарные муляжи, что все "убитые" якобы россиянами украинские Химарсы - это резиновые макеты из Чехии...

Джерело: @YashinNatalia

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