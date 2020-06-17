ПИТАННЯ ДНЯ: Банк без попередження підвищує тариф за користування карткою. Що робити?

Базова послуга будь-якого банку – це відкрити своєму клієнту поточний рахунок, до якого, як правило, відкривається платіжна картка. Після цього можна переказувати кошти з картки на картку, купувати товари онлайн, за необхідності знімати готівку.

Однак, банки можуть встановлювати комісії на зазначені вище операції. Тому, підписуючи договір, ми радимо спочатку уважно ознайомитися з тарифами банків та обов’язково звертати увагу на порядок їх підвищення. Адже звернення громадян до Національного банку свідчать, що у банків та їх клієнтів виникають спірні питання саме у цьому напрямі.

Банк обов’язково повинен попередити клієнтів про зміну тарифів за 30 днів

Уявімо ситуацію: клієнт має рахунок у банку X, він задоволений сервісом та умовами обслуговування. Клієнт робить переказ коштів на картку мамі, яка живе в іншому місті, але з’ясовує, що комісія зросла вдвічі. Водночас він не отримував попередження від банку про зміну тарифів ні в месенджері, ні смс-інформуванням, ні телефоном. Відповідного повідомлення немає й на вебсайті банку.

Згідно з Законом України “Про платіжні системи та переказ грошей” банк повинен попереджувати своїх клієнтів про зміни тарифів щонайменше за 30 днів до дати запровадження нових тарифів. Інакше – фінансова установа порушує права своїх клієнтів. Банк може попередити клієнтів за допомогою будь-якого каналу зв’язку (повідомленням у месенджері, мобільному додатку, телефонним дзвінком тощо) або розмістити відповідну інформацію на власному вебсайті.

Мало хто з клієнтів має звичку щодня моніторити новини свого банку на його вебсайті. Тому ми рекомендуємо банкам повідомляти про зміну тарифів не лише на вебсайті, а й у месенджерах, мобільних додатках чи по телефону. Таким чином фінансова установа продемонструє свою орієнтованість на клієнта і відповідно отримає навзаєм його лояльність.

Що робити, якщо банк змінив тарифи без попередження?

Спочатку потрібно надіслати письмову скаргу на ім’я керівництва банку та дочекатися офіційної відповіді. Якщо банк не відповідає або намагається «обійти» ваші аргументи, варто звертатися до Національного банку України.

Якщо звернення містить ознаки порушень прав споживачів, фахівці НБУ звертаються безпосередньо до банку, аби виправити ситуацію. Практика свідчить, що після звернень Національного банку України банки погоджуються відтермінувати підвищення тарифів та повернути списану комісію, якщо клієнти не були проінформовані за 30 днів до підвищення банком тарифів.

Довідково

У рубриці "Питання дня" ми аналізуємо конкретні звернення до Національного банку. Споживачам це допоможе ліпше орієнтуватися, в яких випадках є ознаки порушення їх прав та як варто діяти. А банкам – вибудовувати свою роботу прозоро й таким чином, щоб споживачі дійсно розуміли умови отримання послуги та могли сумлінно виконувати свої зобов’язання.

Источник: bank.gov.ua

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