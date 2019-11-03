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Победобесие дня. РЖД потратит 300 млн рублей на копии бронепоездов времён войны. Они должны быть готовы к 75-летию Победы

Победобесие дня. РЖД потратит 300 млн рублей на копии бронепоездов времён войны. Они должны быть готовы к 75-летию Победы

ОАО «Российские железные дороги» заказывает две копии бронепоезда времён Великой Отечественной войны БП-43. Судя по тому, что от победителя тендера по контракту реплики поездов требуют изготовить до 30 апреля 2020 года, они могут участвовать в праздновании 75-летия Победы.

Одна реплика обойдётся РЖД в 148,8 млн рублей, а общая стоимость контракта составит 297,6 млн рублей. Для сравнения: фонду «Сколково» железнодорожная монополия обещала дать почти такую же сумму — 300 млн рублей. И столько же стоят пять новых сверхбезопасных тепловозов для Оренбургского отделения Южно-Уральской железной дороги, сообщала сама компания «РЖД».

Из документации, размещённой на портале госзакупок, следует, что бронепоезд будет состоять из двух зенитных площадок ПВО-4, двух бронеплощадок ПР-43 и двух контрольных платформ, которые в войну использовались для обнаружения заминированных участков железнодорожного пути.

При этом РЖД предоставит подрядчику «локомотив на паровозной тяге», а исполнитель должен будет сам приобрести «полную комплектность по вооружению и боекомплекту» для изготовления копии бронепоезда.

В итоге подрядчик должен будет изготовить «действующую полномасштабную копию исторического образца бронепоезда БП-43, с заменой броневых плит на листовую сталь, демилитаризованными орудиями и дополненной системой электрического обогрева».

Когда копии будут готовы и показаны публике, все желающие смогут сравнить их с оригиналом, который экспонируется в Москве с 1065 года. Сейчас настоящий бронепоезд БП-43 можно увидеть в Центральном музее Вооруженных Сил.

Источник: openmedia.io

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Темы: россия

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