Почему произошла легализация игорного бизнеса в Украине?

Популярность азартных игр среди украинцев достаточно высока. Именно спрос на подобного рода развлечение стало причиной их легализации. Вопросами законной деятельно казино и игорных домов занимался специальный институт КРАИЛ. Его сотрудники зорко следят не только за наличием необходимых сертификатов на работу, но и за соблюдением норм и правил работы игорных заведений.

Стоит отметить, что в Украине игорный бизнес был под запретом до 2009 года. Все мероприятия подобного характера жестоко карались по закону. С этой целью был разработан законодательный акт “Про заборону грального бізнесу в Україні”. Было в это в период нахождения у власти президента Ющенко. Примечательно, что под действие данного закона попадали даже интернет-казино.

Подобная ситуация продлилась недолго, исходя из политической ситуации в стране и ростом технических возможностей. Представители игорной индустрии научились обходить закон, и прекрасно действовали на просторах сети интернет в виде игровых сайтов, букмекерских контор и прочих заведений. Теневая сторона сети интернет в этом весьма способствовало развитию данной индустрии.

Что касается заведений, которые работали в режиме офлайн, они если и остались, то в незначительном количестве, в подполье.

Таким образом, ситуация с азартными играми была таковой: незначительное количество подпольных заведений с крайне негативной репутацией и значительный процент интернет-ресурсов сомнительного содержания, никак не контролируемых государством.

В итоге, власти государства пришли к мудрому решению. Узаконить возможность получения адреналина в процессе игры в азартные игры. Это позволит не только вести контроль за длительностью данных заведений, но и получать неплохой доход в казну, путем налогообложения.

Выводя из тени данный сегмент бизнеса, государство дало не только возможность работать без опасения, но и развиваться и улучшать качество предоставляемых услуг.

Как проходила легализация игорного бизнеса в Украине?

Чтобы понять данный процесс следует определиться с понятием игорный бизнес и что входит в данное понятие. В частности, согласно Документу 1334-VI (оригінал за посиланням) под него попадает организация игровой деятельности в карты, в букмекерских конторах, на тотализаторах, на автоматах, слотах.

Законодательно утверждено, что к азартным играм допускаются не все желающие лица. Чтобы беспрепятственно воспользоваться возможностью посетить игорный дом необходимо:

Подходить под возрастной ценз – не моложе 21 года;

Не испытывать болезненной зависимости от игромании;

Быть дееспособным.

В случае, если человек теряет контроль над собой, становится зависимым от азартных игр, то на него накладывают временные ограничения на посещение подобных заведений. Срок ограничений определяется индивидуально и может длится от полугода до трех лет.

Законы по легализации игорного бизнеса

В частности, речь идет об определенной процедуре, которая предшествует открытию игорного заведения. Необходимо предоставить все необходимые документы в КРАИЛ. Это орган контроля, который четко следит за соблюдением всех правил и норм в данной сфере услуг. Он также занимается выдачей лицензий. Без лицензии невозможно открыть игорное заведение. На данный момент готовится предложение о разработке нескольких видов лицензий на срок не более 5 лет.

Каждое заведение должно обладать определенным финансовым потенциалом:

Уставной капитал в размере 30 млн. гривен

Банковская гарантия в размере 34 млн. гривен.

Влияние игорного бизнеса на социальную жизнь граждан Украины

Контроль государства за азартными играми в онлайн и оффлайн режиме позволяет сделать эту сферу бизнеса максимально прозрачной и безопасной для граждан Украины. Государственный надзор не только убегает несостоятельных граждан от губительного пристрастия, но и позволяет заниматься этим бизнесом лишь, тех кто в состоянии и в праве представить должный уровень подобного рода услуг. Ну и конечно, не стоит забывать про значительный процент налогов, которые поступают в бюджет страны и идут на нужды простых граждан.