Почему вам стоит обратить внимание на смесители Паффони для раковины?

Люди, которые предпочитают покупать сантехнику высокого уровня качества, наверняка наслышаны об итальянском бренде Paffoni. Эта компания выпускает надежную, долговечную и стильную сантехнику, которая с каждым годом привлекает все больше потребителей. Смесители для раковины имеют современный дизайн, они гарантированно прослужат долгие годы, а также продаются по приемлемой стоимости.

Преимущества смесителей для раковины Паффони

Популярность и востребованность вышеописанных смесителей во многом связана с их неоспоримыми преимуществами, среди которых стоит выделить следующие:

Тщательный контроль качества каждого товара на всех производственных этапах. Перед упаковкой продукции она вручную проверяется специалистами для подтверждения факта отсутствия брака.

Смесители изготавливаются из высококачественных материалов, за счет чего они имеют высокие эксплуатационные характеристики и являются долговечными, износостойкими.

Компания располагает площадью на несколько десятков тысяч квадратных метров – все процессы, начиная от производства и заканчивая упаковкой, выполняются в одном месте.

Новые коллекции создаются известными европейскими дизайнерами. Совершенно неудивительно, почему все смесители бренда смотрятся оригинально и современно.

Также стоит отметить приемлемые цены на сантехнику с учетом ее премиального уровня качества.

Чем еще привлекают смесители для раковины Paffoni?

Как уже говорилось ранее, для изготовления смесителей используется исключительно высококачественное сырье, полностью соответствующее европейским стандартам. Основа производства – латунный материал, который состоит из меди с цинком. Речь идет о механически прочном, устойчивом к внешним воздействиям, надежном и долговечном материале.

Не стоит забывать о современных технологиях, использующихся в ходе производства смесителей для раковины. Один из принципов разработки продукции заключается в экономии ресурсов. Во многих моделях предусмотрена система COLD START (если рычаг расположен по центру, идет холодная вода, а для горячей его нужно повернуть влево).

Заказывая вышеописанные смесители, вы можете быть уверены в покупке надежных изделий, которые соответствуют всем современным требованиям и доступны в огромном ассортименте в интернет-магазине «Империя Сантехники». В каталоге предлагается ознакомиться с моделями в разных ценовых категориях. Для получения более подробной информации всегда можно обратиться к менеджерам и проконсультироваться.