Почему вам стоит обратить внимание на смесители Паффони для раковины?
Люди, которые предпочитают покупать сантехнику высокого уровня качества, наверняка наслышаны об итальянском бренде Paffoni. Эта компания выпускает надежную, долговечную и стильную сантехнику, которая с каждым годом привлекает все больше потребителей. Смесители для раковины имеют современный дизайн, они гарантированно прослужат долгие годы, а также продаются по приемлемой стоимости.
Преимущества смесителей для раковины Паффони
Популярность и востребованность вышеописанных смесителей во многом связана с их неоспоримыми преимуществами, среди которых стоит выделить следующие:
- Тщательный контроль качества каждого товара на всех производственных этапах. Перед упаковкой продукции она вручную проверяется специалистами для подтверждения факта отсутствия брака.
- Смесители изготавливаются из высококачественных материалов, за счет чего они имеют высокие эксплуатационные характеристики и являются долговечными, износостойкими.
- Компания располагает площадью на несколько десятков тысяч квадратных метров – все процессы, начиная от производства и заканчивая упаковкой, выполняются в одном месте.
- Новые коллекции создаются известными европейскими дизайнерами. Совершенно неудивительно, почему все смесители бренда смотрятся оригинально и современно.
Также стоит отметить приемлемые цены на сантехнику с учетом ее премиального уровня качества.
Чем еще привлекают смесители для раковины Paffoni?
Как уже говорилось ранее, для изготовления смесителей используется исключительно высококачественное сырье, полностью соответствующее европейским стандартам. Основа производства – латунный материал, который состоит из меди с цинком. Речь идет о механически прочном, устойчивом к внешним воздействиям, надежном и долговечном материале.
Не стоит забывать о современных технологиях, использующихся в ходе производства смесителей для раковины. Один из принципов разработки продукции заключается в экономии ресурсов. Во многих моделях предусмотрена система COLD START (если рычаг расположен по центру, идет холодная вода, а для горячей его нужно повернуть влево).
Заказывая вышеописанные смесители, вы можете быть уверены в покупке надежных изделий, которые соответствуют всем современным требованиям и доступны в огромном ассортименте в интернет-магазине «Империя Сантехники». В каталоге предлагается ознакомиться с моделями в разных ценовых категориях. Для получения более подробной информации всегда можно обратиться к менеджерам и проконсультироваться.