Почему вы должны отключить большинство фоновых приложений в Windows 10

Как вы, наверное, знаете, Windows 10 поставляется с кучей приложений, предварительно установленных в вашей системе.

В дополнение к этим предустановленным приложениям вы могли также установить одно или несколько дополнительных приложений из Магазина Microsoft.

По умолчанию большинство этих приложений всегда работают в фоновом режиме - даже те, которые вы никогда не используете!

В большинстве случаев запуск всех этих приложений в фоновом режиме бесполезен, а также в этом есть пара серьезных недостатков:

1.Каждое запущенное фоновое приложение использует часть ваших системных ресурсов (ОЗУ, ЦП и т. д.), И это заставляет вашу машину работать немного медленнее, чем если бы эти приложения не работали.

2.Некоторые фоновые приложения регулярно проверяют наличие доступных обновлений или отправляют информацию об использовании в Microsoft или компаниям, которые предоставили приложения.

Эти действия расходуют часть заряда батареи ноутбука, а также использует интернет-данные (плохо, если вы используете ограниченный тарифный план).

Также, это может поставить под угрозу вашу конфиденциальность!

Как видите, не очень хорошо, если все ваши установленные приложения работают в фоновом режиме 24/7.

Конечно, есть некоторые типы приложений, которые должны работать в фоновом режиме, например, почтовое приложение, которое иногда проверяет почтовый сервер, чтобы узнать, получили ли вы какие-либо новые сообщения.

К счастью, очень легко предотвратить запуск приложений в фоновом режиме. Вы даже можете отключить ВСЕ фоновые приложения или только те, которые вы никогда не используете. Выбор за вами.

Важно: предотвращение запуска приложения в фоновом режиме не означает, что вы не можете его использовать. Это просто означает, что оно не будет работать в фоновом режиме, когда вы его не используете.

Просто следуйте приведенным ниже инструкциям, чтобы предотвратить запуск одного или нескольких приложений в фоновом режиме на компьютере с Windows 10:

1 - Нажмите кнопку Поиск на Панели задач.

2 - Далее введите слова Фоновые приложения.

3 - Далее в открывшемся меню выберете, какие приложения могут работать в фоновом режиме.

Если вы хотите отключить ВСЕ эти фоновые приложения, просто установите параметр «Разрешить приложениям работать в фоновом режиме» в значение « Выкл .».

Если вы хотите, чтобы одно или несколько приложений работали в фоновом режиме, оставьте их в положении Вкл.

4 - Перезагрузите компьютер .

После всех действий, приложения, которые вы отключили, больше не будут работать в фоновом режиме.

Источник: internetua.com

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