Почти 50 поступающих на место: названа специальность с наивысшим уровнем конкуренции

Во время вступительной компании 2019 года самая высокая конкуренция за бюджетное место среди поступающих на "Публичное управление и администрирование" - 47,72 претендента на одно место.

Об этом сообщили в ответ на журналистский запрос в Министерстве образования и науки Украины, пишет УНН.

На втором месте по уровню конкуренции отрасль знаний "Международные отношения" - 44,29 претендентов на бюджетное место, "Журналистика" - 44,13 претендентов, "Сфера обслуживания" - 25,04, "Гуманитарные науки" - 20,46, "Право "- 18,07.

Данные приведены по вступлению на бакалавра (магистра медицинского, фармацевтического или ветеринарного направления) на основе 11-ти классов.

"Информацию о конкурсе на контракт можно будет верифицировать только после зачисления на бюджет", - добавили в Минобразования.

Источник: golos.ua

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