Почти сто лет: четыре самых старых магазина Харькова

В Харькове множество старинных зданий, а некоторые магазины, открывшиеся больше 100 лет назад, работают и сейчас. Предлагаем вашему вниманию четверку самых старых магазинов Харькова.

Первый музей-аптека

Наш список открывает одно из самых старых зданий Харькова – аптека на улице Воскресенской. Здесь собрано около 2500 экспонатов, благодаря которым можно узнать, как аптеки и фармацевты работали в дореволюционное и советское время. Коллекцию формировали 20 лет.

Сама аптека была построена в 1877 году и стала восьмой по счету в городе. Здесь продавались не только лекарства, но также парфюмерия и косметические средства. Среди экспонатов есть старинные микроскопы, аппарат для выдавливания свечей и инструмент, который использовали для закупорки бутылочек с лекарствами. Также в оригинальных шкафах представлена старинная посуда.

В экспозиции представлены инструменты, угольные фильтры для очистки воды и австрийский дореволюционный кассовый аппарат. Одним из главных экспонатов считается настойка на корне женьшеня с коброй и скорпионом. В музее представлено огромное количество весов — от маленьких с чашами из черепахового панциря до платформенных до 100 килограммов.

Магазин «Ведмедик»

Как можно не упомянуть старейший кондитерский магазин Харькова?

С 1900 года он радует горожан и гостей города своими сладостями. Благодаря кондитеру Жоржу Борману Харьков стал шоколадной столицей, а кондитерская фабрика Бормана — одной из крупнейших в Украине.

Чтобы привлечь покупателей, фабрика выпускала много необычной продукции. Интересный факт: первое шоколадное яйцо с подарком внутр задолго до «Киндер сюрприза» придумал Жорж Борман. К слову, шоколадное яйцо было любимым лакомством маленькой Людмилы Гурченко.

Название «Ведмедик» магазин носит с 1974 года. С первых секунд пребывания он очаровывает своей помпезностью: высокие потолки с изящными люстрами и лепниной, деревянные шкафы, инкрустированные позолотой, а также макеты «рогов изобилия», из которых сыпались конфеты-деревяшки. Это единственный кондитерский магазин начала ХХ века, уцелевший до наших дней.

Сейчас в магазине можно найти продукцию торговой марки «Бисквит-Шоколад» (объединение Харьковской бисквитной фабрики и кондитерской фабрики «Харьковчанка»). Как и сто лет назад, здесь продаются качественные сладости по демократичным ценам.

«Детский мир»

Это самый известный детский магазин нашего города и детище довоенной эпохи развития советской торговли.

В 1925 году на месте Террасного сквера по проекту архитектора Линецкого построили дом в стиле модерн, который в годы Второй мировой войны был разрушен. Уже во второй половине ХХ века на этом месте построили другое здание – большой универмаг «Детский мир», в котором сейчас можно приобрести практически всё: одежду, обувь, подарки, сувениры, гаджеты, детские игрушки, товары для школьников и занятий танцами, канцелярские принадлежности, шпильки, булавки, украшения, различную мелочь, мороженое и многое другое.

Также здесь есть возможность сфотографироваться на документы, отремонтировать мобильный телефон и выпить чашечку кофе.

ЦУМ

Центральный Универмаг Харькова был основан в 1933 году. В советские времена здесь стояли торговые ряды, поэтому Совет Народных комиссаров СССР принял решение построить универсальный магазин.

Харьковский ЦУМ был одним из первых в Украине. С 1994 года он является открытым акционерным обществом, оставаясь одним из старейших объектов торговли советского периода. Во время Второй мировой войны здание универмага было разрушено. Новое здание Центральный Универмаг было построено в середине 50-х годов.

Сейчас основным видом деятельности универмага является розничная торговля. В ЦУМе широкий ассортимент украинских и зарубежных товаров. Здесь продается мебель, ковровые изделия, ткани, постельное белье, товары для дома, трикотаж, парфюмерию, а также косметика.

Владлена Колесник

Источник: mykharkov.info/

Новости портала «Весь Харьков»