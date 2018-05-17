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Под Харьковом строят ТЭС, работающую на шелухе от семечек

Под Харьковом строят ТЭС, работающую на шелухе от семечек

Группа компаний "Агролига" построит теплоэлектростанцию на территории своего маслопрессового завода в Новой Водолаге (Харьковская обл.). Для объекта выделили земельный участок размером 0,35 га.   Для работы ТЭС будут использовать шелуху подсолнечника. Для этого "Агролига" установит два паровых котельных агрегата, паропроизводительностью 16 т/ч каждый и один конденсационный паровой турбогенератор электрической мощностью 7 МВт.   Строительство ТЭС планируют начать осенью 2018 года. Сегодня "Агролига" ведет переговоры с электропередающими организациями и рассматривает предложения по финансированию. Общая стоимость проекта будет известна после получения документации от проектантов. 

Источник: xk5.com.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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Темы: тэц, эко

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