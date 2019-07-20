Бизнес
Перейти к списку новостей
Сегодня 09:24
Просмотров: 35

"Подаришь яблоко - попаришь морковь": в Одессе суд оштрафовал магазин цифровой техники за сексистскую рекламу

Подаришь яблоко - попаришь морковь: в Одессе суд оштрафовал магазин цифровой техники за сексистскую рекламу

Одесский административный суд взыскал почти 6 800 гривен с компании "Померанч", которой принадлежит сеть магазинов "Цитрус", из-за дискриминационной рекламы

Об этом говорится в документе судебного решения.

Отмечается, что иск к компании подала Государственная служба Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей (Держпродспоживслужба) после обращения организации Лига защиты женщин "Гармония равных".

В марте 2018 года Лига защиты прав женщин "Гармония равных" в Facebook требовала от торговой сети "Цитрус" публично извиниться за дискриминационную рекламу и изменить свой маркетинговый подход (в частности, относиться с уважением как к мужчинам, так и к женщинам).

Источник: espreso.tv

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Темы: суд, Украина

Читайте ещё:

В Україні представлено безпілотник для катерів «Гюрза-М» (ВІДЕО)
Сегодня 08:28    64
Суды Нидерландов и Люксембурга отклонили апелляцию Газпрома по взысканию активов в пользу Нафтогаза
Сегодня 07:24    77
Як зростає кількість вакцинованих дітей в Україні
Сегодня 06:52    85
Роль Венгрии в кремлевском сценарии по дестабилизации Украины
Сегодня 06:41    132
Национальный банк в суде выиграл спор с подконтрольной Коломойскому компанией
Сегодня 06:19    98
Политические партии в лицах лидеров. Кому отдать свой голос? (ИНФОГРАФИКА)
19.07.2019 13:05    441
Близько половини санітарного транспорту ЗСУ оновлено, а до кінця року армія отримає ще 180 санітарок
19.07.2019 11:15    85
Нацрада позапланово перевірить телеканал Мураєва – причини
19.07.2019 10:28    295
Повышение зарплат учителям вызовет рост инфляции - Всемирный банк
19.07.2019 10:07    161
Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі ухвалила рішення для захисту українських товаровиробників
19.07.2019 09:55    84
Загрузка...
Июль
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 