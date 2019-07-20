"Подаришь яблоко - попаришь морковь": в Одессе суд оштрафовал магазин цифровой техники за сексистскую рекламу

Одесский административный суд взыскал почти 6 800 гривен с компании "Померанч", которой принадлежит сеть магазинов "Цитрус", из-за дискриминационной рекламы

Об этом говорится в документе судебного решения.

Отмечается, что иск к компании подала Государственная служба Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей (Держпродспоживслужба) после обращения организации Лига защиты женщин "Гармония равных".

В марте 2018 года Лига защиты прав женщин "Гармония равных" в Facebook требовала от торговой сети "Цитрус" публично извиниться за дискриминационную рекламу и изменить свой маркетинговый подход (в частности, относиться с уважением как к мужчинам, так и к женщинам).

Источник: espreso.tv

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