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"Податок на Google": скільки отримав держбюджет України

Податок на Google: скільки отримав держбюджет України

Завершилося декларування з "податку на Google"за третій квартал 2022 року. За його результатами якого держбюджет України отримає майже 40 млн доларів або 1,5 млрд гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову фінансового комітету Верховної ради Данилу Гетманцева в Telegram.

"Найбільші суми були сплачені Google Commerce Limited, Apple Distribution International Limited, Google Ireland Limited", - написав він.

Загалом за 2022 рік міжнародні компанії вже сплатили податок на додану вартість з операцій з постачання електронних послуг фізичним особам на митній території України до державного бюджету України 4,129 млрд грн, додав депутат.

Закон про "податок на Google" повністю набув чинності з 1 січня 2022 року. Документ вводить європейські норми і зобов'язує міжнародні інтернет-компанії платити 20% податку на додану вартість (ПДВ) в Україні.

Джерело: rbc.ua

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