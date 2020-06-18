Подработка на лето: 7 беспроигрышных вариантов для студентов

Вакансии, условия и зарплата - что предлагают работодатели

Если в прошлом году в это время уже вовсю набирали персонал на сезонные вакансии, а за аниматорами и веломеханиками в прямом смысле охотились, то сегодня предложений в разделе "Работа для студентов" немного. Причину эксперты видят в нестабильности эпидемиологической ситуации в стране и в большом числе "своих" сокращенных во время карантина, которых сегодня хотят пристроить.

Но для тех, кто хочет работать и подрабатывал до этого ранее, все-таки надежда трудоустроиться на лето есть. "Главное, чтобы не опустить руки в поисках сезонной подработки, нужно уметь обходить вакансии-"пустышки". Обычно это сетевой маркетинг, и его маскируют под такими вакансиями, как "помощник руководителя", "офис-менеджер" или "удаленная работа с базами данных", — рассказывает Марина Довженко, коуч, консультант по поиску работы. — Распознать такие вакансии несложно. Если указана несоразмерно большая зарплата, а информации о фирме нет, нужно сразу закрыть это предложение. Сегодня максимально подробную информацию как о самой фирме, так и о вакансии дают по телефону или по видеосвязи. Поэтому, если вас просят приехать в офис и обещают уже на месте рассказать все о вакансии и компании, кладите трубку и больше не поднимайте ее с этого номера. Мошенники всегда "обрабатывают" своего клиента при личной встрече, поэтому будут на ней настаивать даже в условиях все еще длящегося карантина".

Ситуацию на сезонном рынке труда не берутся прогнозировать даже эксперты. "Когда меня просят дать какой-то прогноз, я отвечаю: дайте мне динамику заболеваемости на ближайшие две недели, и тогда я отвечу. Но на сегодня ясно только одно — работодатели находятся в подвешенном состоянии. Они не знают, какое решение правительства будет следующим, и боятся понести очередные расходы, — рассказывает Татьяна Пашкина, эксперт рынка труда. — Допустим, они пригласят сейчас сотрудников из других городов и даже организуют им пул на побережье. Но пока те будут собираться и доедут до будущего места работы, может случиться так, что карантин снова ужесточат, а пляжи и отели закроют. Что делать тогда с теми людьми, которых вызвали на работу? Да и сами соискатели не спешат ехать на пляжные заработки. Во-первых, сегодня достаточно сложно добраться даже до той самой Одессы. А во-вторых, нет никаких гарантий, что, проработав там неделю или две, они не останутся без места работы — его могут закрыть, а деньги-то на дорогу и аренду жилья уже потрачены".

Именно поэтому школьникам и студентам стоит искать подработку по месту жительства. На какие должности их возьмут и какими навыками они должны обладать, чтобы трудоустроиться в условиях карантина, разбирались "Вести".

Продавец-кассир

от 15 тыс. грн/мес.

В сфере продаж больше всего вакансий, ведь даже в условиях самого жесткого карантина продуктовые магазины продолжают работу. Спрос на молодежь повышает и то, что люди предпенсионного возраста, которые раньше охотно шли работать кассирами в супермаркеты, сегодня боятся заразиться и либо массово уходят в отпуск, либо увольняются. За 15 смен в месяц обещают заплатить 15 тыс. грн, но предупреждают, что могут быть штрафы и вычеты при недостаче.

Продавцами-кассирами берут молодежь старше 18 лет, ведь устроить обещают официально по договору и требуют санитарную книжку. А если соискатель будет знать английский на уровне разговорного, то это станет ему дополнительным бонусом и автоматически даст приоритет среди конкурентов.

Мастер по ремонту компьютеров

от 15 тыс. грн/мес.

Если раньше студенты, подрабатывающие таким образом летом, чаще всего ремонтировали и настраивали ПК, то сегодня их функционал и необходимые для работы навыки расширились. В связи с удаленной работой сегодня очень часто люди просят подключать WI-Fi-роутеры и настраивать оргтехнику, которую они перетащили из офисов к себе домой.

Предпочтение отдают студентам технических вузов, однако если соискатель хорошо подкован в плане обращения с техникой, но не знает некоторых нюансов — не беда. В компании обещают взять на неоплачиваемую стажировку и всему научить. В этом случае на вызов стажер будет выезжать с опытным напарником, но за проезд и обеды компания будет платить.

Оператор call-центра

от 5 тыс. грн/мес.

На этой вакансии заработок зависит от старания. Причем можно стать как офисным сотрудником, так и работать в режиме домашнего офиса. Правда, для этого необходим личный компьютер и гарнитура (наушники и микрофон).

В обязанности будет входить обзвон номеров по уже составленной клиентской базе. Размер оплаты будет зависеть не только от количества прозвонов, но и от числа заданных вопросов и развернутости полученных ответов. Схитрить не получится — все звонки записываются, и работодатель может их прослушивать через специальное приложение. При этом работодатели уверяют, что 5 тыс. грн в месяц — этот тот минимум, который зарабатывают все, не прилагая никаких усилий, а в среднем у старательных операторов зарплата получается в пределах 10–12 тыс. грн в месяц.

График работы обычно посменный — 2/2 или 3/3 дня. Но можно договориться и о другом порядке смен. Главное, чтобы было в месяц не менее 15 отработанных дней.

Промоутеры

от 60 грн/час

Торговые центры и летние площадки кафе уже открылись. Поэтому сегодня с каждым днем все активнее набирают промоутеров для рекламы магазинов и развлекательных заведений. На работу берут с 16 лет. Но если есть письменное разрешение от родителей, а соискатель выглядит достаточно взросло, могут принять и с 14 лет.

Особенность работы "посткарантинных" промоутеров — умение рассказать о рекламируемом заведении как можно больше новенького и интересного, подчеркнув его изюминку. Поэтому перед работой обычно промоутеры сдают экзамен, на котором рассказывают заранее выученный текст, который они должны произносить при вручении флаеров.

Для того чтобы мотивировать промоутеров работать активно, работодатели предусмотрели бонусы. Например, чтобы понять, кто из промоутеров приведет в заведение больше клиентов, на флаерах они оставляют свою фамилию. При предъявлении этого флаера посетителям дается скидка, например, 5% на коктейль или 3% на покупку от 1000 грн. А промоутеру, который привел больше всех клиентов, в конце дня положен бонус. Это может быть денежная премия или скидки на продукцию заведения.

Помощник риелтора

от 10 тыс. грн/мес.

Продажа жилой и коммерческой недвижимости — это еще одна отрасль, куда сегодня активно набирают студентов. В функциональные задачи помощника риелтора главным образом будет входить создание базы данных объектов недвижимости. Стажер должен искать номера собственников, фотографировать и изучать нюансы недвижимости. В будущем он станет показывать наработанные объекты потенциальным арендаторам или покупателям.

В риелторских агентствах предупреждают: на этой должности будут кормить ноги, ведь работа вовсе не офисная. Но обещают компенсировать все затраты на мобильную связь и транспорт, а также готовы платить не только ставку, но и процент от заключенных сделок.

Организатор-вожатый

от 5,5 тыс. грн/мес.

Вопрос с открытием детских лагерей до сих пор не решен (подробнее читайте в интервью главы Государственного агентства по развитию туризма Марьяны Олеськив на стр. 10). Тем не менее сейчас идет набор вожатых-организаторов в проектные детские лагеря (те, которые имеют профильный уклон. Как правило, организаторы арендуют часть базы отдыха и набирают небольшое количество детей).

Вожатые нужны со второй половины июля, но чтобы получить эту работу, придется окончить двухнедельные курсы, а после сдать экзамен и пройти конкурсный отбор. Обучение проходит за счет лагеря, но гарантии, что после их окончания вас возьмут на работу, никто не дает.

Бармен-официант

от 500 грн/смена

Загородные комплексы и гриль-хаусы набирают барменов и официантов. Готовы рассматривать кандидатуры тех, кому исполнилось 16 лет. Правда, подобных вакансий этим летом значительно меньше, чем прошлым, ведь во время карантина ресторанный бизнес претерпел оптимизацию, и теперь даже если открывают летние площадки, то пытаются вернуть на работу прежних сотрудников, которых весной сократили.

Зарплата считается по сменам. За 12 часов работы обещают платить от 500 грн. Ставку выплачивают раз в неделю, полученные чаевые делят между всеми работниками штата (включая кухонных сотрудников, охрану и администратора), и выдают в конце смены ежедневно.

Кроме ставки и чаевых сотрудникам загородных комплексов предлагают бесплатное питание и на выбор — либо трансфер до города, либо бесплатное проживание на территории комплекса.

Источник: vesti.ua/

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