Поход на рынок: цены на фрукты и овощи в Харькове

На прилавках рынка города сегодня можно найти все: и заморские киви и персики, и украинские помидоры и черешню. Выбор фруктов и овощей огромный. Но цены постоянно растут. Покупателей на рынке не уменьшается, хотя они признаются, что теперь ходят за покупками реже, и стараются брать меньше.

Зоя, покупательница:

Та все дорого, все дорого, все, очень. Слишком дорого. Ну август месяц 40 рублей килограмм помидор. Та такого за мою жизнь сто лет в обед, как я говорю, ни когда не было.

Людмила, покупательница:

Дороговато конечно, хотелось бы подешевле. Ну в принципе огурцы можно за 20 гривен купить и закрыть.

Продавец Виктория на рынке торгует около 10 лет. Говорит, что на нынешнюю цену повлияла переменчивая погода и весенние холода, которые мешали созревать овощам и фруктам. Арбузы и дыни стоят не дорого, женщина рассказывает, что их цена не отличается от прошлогодней. Стоит арбуз на рынке от 8 до 10 гривен, дыня дороже, килограмм - 15 гривен. Хорошо в этом году уродил виноград, его цена колеблется от 40 до 60 гривен, стоимость зависит от сорта продукта. На прилавке можно увидеть даже клубнику, чтобы ею полакомится, придется потратить от 80 гривен. Голубика стоит 180 гривен, цена подскочила из-за того, что закончился сезон ее сбора. А вот яблоки в этом году не уродили. Поэтому их цена сейчас достигает 40 гривен, и помидоры не дешевле от 30 до 45 за килограмм, в зависимости от сорта.

Виктория, продавец:

Вот, когда через месяц более менее стабилизируется вот такая погода, дождя не будет, то помидор будет грунтовой, то цена естественно немножко стабилизируется вниз. Если будет дождь, то естественно пройдет, как всегда в августе месяце кислотный дождь, и помидора на грунте не будет.

А вот экономист, рассказывает, что ничего удивительного в повышение цен нет. На то, что стоимость продуктов стала выше, прежде всего, влияют погодные условия. В этом году, говорит Сергей, фермеры, которые занимаются выращиванием овощей или фруктов, столкнулись с проблемой полива, и из-за жары собрали меньшее количество продукции для продажи.

Сергей Беренда, экономист, доцент Каразинськой школы бизнеса:

Друга проблема це те, що ми спостерігаємо зараз збільшення вартості долара і євро, і багато імпортерів дивляться на цю ситуацію і, скажімо так, свої контракти або відтерміновують, або ціну ж таки піднімають під ці нові курси, тому ми спостерігаємо це підвищення ціни.

Впрочем, говорит Сергей Беренда, что увеличение цен сейчас, вполне нормальное явление рыночной экономики. Во время летнего сезона, возможен рост стоимости овощей и фруктов, но экономист говорит, что эти колебания не слишком значительны.

Агентство Телевидения Новости