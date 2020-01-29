Пока что влияние коронавируса на украинскую экономику достаточно ограничено - Фурса

Китайский коронавирус пока весьма ограничено влияет на украинскую экономику.

Такое мнение в эфире "Прямого" высказал инвестиционный банкир Сергей Фурса.

"Может быть влияние? Если эта история выйдет из-под контроля - конечно может. Мы видим, что сейчас уже на фоне спекуляций вокруг этой темы рынки падали. И не только фондовые индексы падали также цены на руду и металл. И это уже имеет определенное влияние на экономику Украины и на украинских производителей, которые могут меньше заработать денег. Однако сейчас это просто спекуляции на тему "что будет, если...". И пока говорить, что точно, на что-то этот вирус повлияет ... Он то повлияет, но пока это влияние достаточно ограничено", - сказал Фурса.

Источник: prm.ua

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